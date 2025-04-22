NBA／綠衫軍重要替補戰力 普里查德奪年度第六人並肩傳奇

普里查德。(路透)

NBA 今天公布本季第一個年度獎項得獎人選，衛冕軍塞爾蒂克隊的射手普里查德（Payton Pritchard），成為年度第六人新科得主。

本季場均繳出14.3分的普里查德，外線命中率更有4成07表現，本季80場出賽只有3場是先發；多從板凳上場，他場均出賽時間超過28分鐘，是「綠衫軍」重要的板凳戰力。

2020年選秀會第一輪被塞爾蒂克挑中的普里查德提到，現在的自己更明白球隊需要什麼，「我感覺每一年，你都會再變好一點，所以我希望，經過這一年的努力，我比去年更好了，代表我變得更強壯、更精實，有更好的籃球IQ。」

如今獲得年度第六人肯定，普里查德和塞爾蒂克入選名人堂的傳奇球星哈維契克（John Havlicek）並肩，他分析今年心態上又更加成長，從板凳出發，身為年輕球員多少會有點沮喪，但現在自己有成熟一些，「當你獲得機會，就要充分利用，不要回頭。當然你身體會有點冷，你要跳躍、跑動來讓身體熱起來，但要隨時做好心理準備，永不回頭。」

普里查德在100張有效選票獲得82張第一名選票，另有13張第二名選票和5張第三名選票，輕鬆壓下另兩位入圍者活塞隊畢斯利（Malik Beasley）和騎士隊傑洛米（Ty Jerome）。

年度第六人也是NBA率先公告的獎項，接續聯盟將頒發年度關鍵球員和年度最佳防守球員，美國時間周五公布最佳拚戰講，下周公告年度最佳球員在內的剩餘個人獎。