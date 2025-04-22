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NBA／雷納德化身得分機器 快艇教頭：健康就能贏任何系列賽

記者曾思儒／即時報導
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雷納德（中）21日全場19投15中狂轟39分。（美聯社）
雷納德（中）21日全場19投15中狂轟39分。（美聯社）

快艇隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）21日化身無情的「得分機器」，全場19投15中狂轟39分，率快艇在拉鋸戰以105：102力退金塊隊，扳平系列賽，超高命中率不止快艇隊友和教練讚不絕口，連金塊代理總教練艾德曼（David Adelman）也給肯定，稱雷納德今晚表現出色。

雷納德首節5投5中貢獻12分，後三節也維持高命中率，隊友「大鬍子」哈登（James Harden）說：「感覺他沒有錯失任何一球，他的投籃能力一流。」

相較其他隊友合計66投26中，雷納德一人的命中率將近8成，他說：「我21日不斷進球，我就是繼續打，試著待在我的區域裡，不管是進球或失手。」

快艇教練泰隆魯（Tyronn Lue）則是形容，帶著健康狀態迎接季後賽就是雷納德存在球隊的意義，「我們知道如果擁有健康的雷納德，我們可以贏下任何一個系列賽。」

33歲的雷納德因膝蓋動修復手術，缺席開季前34場例行賽，但曾兩度獲得總冠軍賽MVP的身手仍在，金塊對手穆雷（Jamal Murray）也說，雷納德21日進入自己節奏，就算金塊有對到位，他仍能投進高難度進球，很難阻擋。

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