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NBA／比活塞少罰15球 尼克總教練噴裁判哨音不公

記者曾思儒／即時報導
尼克教頭錫伯杜。（路透）
尼克教頭錫伯杜。（路透）

尼克隊和活塞隊21日進行季後賽第2戰一路激戰，尼克最後關頭雖一度追平，最終仍以94：100讓出主場勝利，教頭錫伯杜（Tom Thibodeau）賽後直接點名裁判哨音，指出兩隊懸殊的罰球差距是勝負分水嶺，自家球星布朗森（Jalen Brunson）就沒得到和活塞看板康寧漢（Cade Cunningham）同樣的尺度。

活塞21日34罰28中，反觀尼克只上罰球線19次，讓錫伯杜賽後記者會直說：「顯然罰球有巨大差異，非常大。」他認為裁判哨聲明顯不一致，像康寧漢切入突破時，肢體接觸不多卻站上罰球線，尼克球員卻沒得到同樣標準，「布朗森值得站上罰球線，就是這麼簡單。」

活塞的34罰中，康寧漢包辦12球，雖丟失2球仍靠罰球進帳10分；尼克19罰就有11次是由布朗森執行，主要防守布朗森的活塞湯普森（Ausar Thompson）就付出犯滿代價。

就算活塞團隊24次犯規比尼克多出兩次，主場的東區第3種子對裁判仍不滿，畢竟上半場活塞獲得14罰，尼克卻只獲得由布朗森執行的2罰機會。

錫伯杜已經不只一次為布朗森抱屈，球團對裁判吹判也抱持高度注意，甚至在賽前給媒體的數據加入3名裁判的詳細分析。

21日11罰9中攻下37分的布朗森則是說，比賽期間不管裁判有沒有響哨，身為球員都要去適應，「我覺得我們21日有點慢熱，所以無論裁判怎麼判罰，我們都需要調展，必須適應狀況然後繼續前進。」

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