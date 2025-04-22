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NBA／苦等17年奪季後賽勝利 活塞教頭：來紐約任務達成

記者劉肇育／即時報導
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活塞隊21日以100：94擊敗尼克。（美聯社）
活塞隊21日以100：94擊敗尼克。（美聯社）

活塞隊21日與尼克隊系列賽第二場比賽，康寧漢（Cade Cunningham）全場猛轟33分，施羅德（Dennis Schroder）最後56秒投進關鍵三分球，最終以100：94擊敗尼克，終止聯盟史上最長的季後賽15連敗，並奪下暌違17年的季後賽首勝，總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）直言，已經完成這次來紐約的目標。

活塞前一次在季後賽贏球是2008年東區冠軍賽第4戰，之後三度闖進到季後賽都遭到橫掃出局，今年再度進軍季後賽，在首場比賽於尼克主場遭到逆轉擊敗後，已經吞下季後賽15連敗，持續改寫聯盟紀錄。

不過21日活塞從開賽就一路壓著尼克打，儘管第四節尼克一度在布朗森（Jalen Brunson）領軍下扳平戰局，但靠著施羅德在比賽最後56秒投進超前比分三分球，最終活塞也順利終止連敗，並將帶著1：1平局回到底特律。

對於球隊總算終止季後賽連敗紀錄，還在客場拿下1勝，活塞總教練比克斯塔夫賽後說：「在客場贏下一場比賽，拿回主場優勢就是我們這次來紐約的目的，今晚我們帶著認真的態度打這場比賽，第一場比賽的第四節讓我們吸取了教訓，我們做到該做的事情。」

而21日攻下全隊最高33分的康寧漢也說：「能夠像今晚這樣代表底特律這座城市出賽，這感覺真的太棒了，這一勝這座城市已經久等了，所以我們為此感到開心，接下來我們將回到自己的舞台上並在地主球迷面前好好表現。」

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