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NBA／巴特勒締造季後賽特別紀錄 格林：他是勇士的冷靜力量

記者曾思儒／即時報導
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巴特勒。(美聯社)
巴特勒。(美聯社)

2月從熱火隊轉戰勇士隊的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），昨天季後賽首戰再度展現球星價值，全場攻下25分、7籃板、6助攻和5抄截，第四節面對火箭隊追分更挺身而出，最後1分03秒在火箭內線大將森根（Alperen Sengun）的後撤步跳投破網更澆熄對手反撲氣燄，讓格林（Draymond Green）大讚，巴特勒就是球隊重要的「冷靜力量」。

巴特勒昨天25分有6分集中在最後1分43秒，是勇士踢館成功關鍵，格林也提到，火箭好幾度縮小差距，但每次巴特勒持球後都能做出貢獻，「他總能完成進攻，甚至最後一球，他也擊敗森根，這就是我們想要的，我認為我們要做得更好，確保他能拿到球。」

「總體來說，他對我們是重要的冷靜力量，讓所有事平靜下來，讓每個人回到各自位置，各有所長。」格林說。

巴特勒昨天繳出的全能數據讓他寫下新猷，成為勇士隊史第一位季後賽處女秀就有25分、5抄截的球員，同時追平傳奇球星艾佛森（Allen Iverson），成為季後賽至少有25分、5籃板、5助攻、5抄截場次的史上第3多。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也說，巴特勒每場比賽都展現出影響力，「他讓事情冷靜下來，他非常有自信，非常鎮定，總是相信我們會獲勝。」季後賽累積100勝的勇士教頭提到，巴特勒是聯盟最佳球員之一，且不只展現在得分或數據面，而是能讓比賽定調，季後賽首戰就再度展現如此特質。

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