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NBA／唐西奇37分白忙 灰狼21記三分彈射垮湖人取首勝

記者曾思儒／即時報導
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湖人當家球星唐西奇全場轟下37分，但勝利仍被灰狼隊帶走。（歐新社）
湖人當家球星唐西奇全場轟下37分，但勝利仍被灰狼隊帶走。（歐新社）

被一面看好的湖人隊19日季後賽首戰就踢到鐵板，儘管當家球星唐西奇（Luka Doncic）首節就拿16分、全場轟下37分，勝利卻是被第6種子灰狼隊帶走；灰狼狂轟21記三分彈，團隊外線命中率剛好5成，以117：95踢館成功，成為季後賽4戰中唯一「下剋上」的組合。

打下西區第3種子的湖人，首節團隊外線表現亮眼，三分球12投7中，6投3中的唐西奇就包辦16分，助隊取得28：21領先，但第二節灰狼第二節在麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）9分發揮下先打出14：2攻勢反超，里德（Naz Reid）也持續追加三分彈，迪文森佐（Donte DiVincenzo）更飆進壓哨三分彈，讓灰狼帶著59：48領先進入下場場

下半場灰狼持續拉開比分，第三節灌進35分，就算唐西奇投進41呎的壓哨三分球，湖人仍陷入78：94落後。

主場迎敵的紫金軍團第四節在唐西奇、詹姆斯（LeBron James）聯手下追分，但灰狼外線攻勢仍凶猛，藍道（Julius Randle）、愛德華（Anthony Edwards）接連飆進三分彈，迪文森佐快攻得手、麥克丹尼爾斯中距離打進後灰狼領先更達113：90。最後3分02秒湖人就換下主力陣容，在板凳席看灰狼寫下117：95大勝。

灰狼全場三分球42投21中，麥克丹尼爾斯3投俱中攻下全隊最高25分外帶9籃板，板凳出發的里德三分球9投6中貢獻23分，愛德華也包辦4記外線在內的22分；湖人只有3人得分兩位數，唐西奇37分、8籃板最佳，詹姆斯19分，里夫斯（Austin Reaves）16分。

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