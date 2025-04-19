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NBA／打止痛出賽上演驚天爆扣 莫蘭特：無論如何都想打

記者劉肇育／即時報導
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灰熊主控莫蘭特（Ja Morant）18日注射止痛劑上陣。(美聯社)
灰熊主控莫蘭特（Ja Morant）18日注射止痛劑上陣。(美聯社)

灰熊18日在附加賽最終戰與獨行俠爭奪西區老八，其中前場比賽扭傷腳踝的灰熊主控莫蘭特（Ja Morant）18日注射止痛劑上陣，並在首節就有12分以及一次精采補扣演出，最終全場也有22分進帳，幫助灰熊以14分差距搶下西區季後賽第8種子。

莫蘭特在日前與勇士之戰扭傷腳踝，17日球隊練球也因為腳踝腫脹缺陣，不過在18日與獨行俠的關鍵戰中他傳出施打止痛劑後出賽，並在首節就展現進攻侵略性頻頻站上罰球線，還有一次精采的補扣演出，幫助灰熊在首節打完就取得15分領先，第二節初甚至將領先優勢擴大到25分。

賽後在談到自己的腳踝狀況時，莫蘭特說：「醫師用最簡單的方式給了我所需要的一切幫助，直到比賽前30分鐘我才確定是否可以出賽，我想站在場上，想要參加這場比賽並贏得勝利。」

在被問到季後賽首輪是否還會再繼續接受止痛注射時，莫蘭特則笑說：「這問題就留給別人去思考吧，不管怎麼樣，我都想要上場。」

灰熊代理總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）說：「我已經學會不要質疑他，他提出了一些想法，我不確定這個星球上是否還有其他人能做到跟他同樣的事情。」

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