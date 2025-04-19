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NBA／獨行俠戴維斯40分白搭 灰熊搶下老8 首輪戰雷霆

記者劉肇育／即時報導
灰熊搶下第8種子席次。(路透)
灰熊搶下第8種子席次。(路透)

西區附加賽老八之爭，18日由獨行俠作客灰熊主場，灰熊在上半場就一度領先到25分，儘管第三節獨行俠由戴維斯（Anthony Davis）領軍追到僅剩7分差距，但最終灰熊仍是在6人得分上雙下，以120：106淘汰獨行俠，以西區第8種子晉級季後賽，將在首輪遭遇聯盟戰績龍頭雷霆。  

18日首節灰熊就火力全開，尤其是前場比賽才扭傷腳踝的主控莫蘭特（Ja Morant），開賽後就頻頻撕裂獨行俠防線並獲得罰球機會，還在第一節剩下4分多鐘時，上演一次精采的飛身補灌，讓灰熊主場氣氛為之沸騰，並取得15分領先，第一節莫蘭特就攻下12分，幫助灰熊以39：24領先。

第二節灰熊又打出10：0開節攻勢，一口氣將領先差距擴大到25分，不過獨行俠戴維斯也在此時挺身而出，他在第二節一人就豪取14分，並且在易籃後延續火燙手感，再度率領獨行俠打出開節9：2的攻勢，甚至在第三節中段幫助獨行俠追到僅剩7分差距。

但18日攻勢呈現多點開花的灰熊，在拉鋸階段再度有不同球員挺身而出，先是庫查爾（John Konchar）連得5分，再由巴格利（Marvin Bagley III）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）接棒將差距擴大到18分，其中傑克森在第三節最後4分多鐘一人就包辦10分，灰熊也就此揚長而去，最終以14分差距勝出，搭上西區季後賽末班車。

灰熊18日共6人得分上雙，其中以傑克森攻下24分、7籃板、4助攻最佳，莫蘭特與貝恩（Desmond Bane）皆有22分、9助攻進帳，獨行俠則以戴維斯拿下40分、9籃板最佳，湯普森（Klay Thompson）則投進4顆三分球攻下18分。

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