NBA／季中交易最大收穫 米契爾扮伏兵助熱火創紀錄

熱火成為史上首支分區排名第10名，但靠著附加賽取得季後賽參賽資格的球隊，米契爾(右)功不可沒。(路透)

熱火今天在與老鷹的附加賽東區老八之爭中，靠著赫洛（Tyler Herro）豪取30分，以及季中交易大限換來的維金斯（Andrew Wiggins）、米契爾（Davion Mitchell）聯手砍進36分，在延長賽以9分差距淘汰老鷹，成為史上首支以分區第10名在附加賽脫穎而出取得季後賽 門票的球隊。

熱火今年在季中交易大限前將已經無心戀棧的球隊一哥巴特勒（Jimmy Butler）與塔克（PJ Tucker）等包裹一起透過五隊交易案送走，並且從勇士手中得到維金斯以及從暴龍手中獲取米契爾，而今天兩人也在東區老八之爭中扮演熱火贏球的關鍵角色。

其中維金斯今天貢獻20分、8籃板、8助攻，米契爾則是有16分進帳，且米契爾個人在延長賽投進3顆三分球，還有一次製造對手進攻犯規的精彩防守演出，成為熱火今天贏球除了赫洛以外的另外兩大功臣。

對於熱火在今天成為史上首支分區排名第10名，但靠著附加賽取得季後賽參賽資格的球隊，總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）說：「我知道我們團隊有多麼渴望進入季後賽，我從他們的眼神中就可以看到他們的渴望，這個團隊在所有逆境中變得更加緊密，米契爾今天帶給我們激情，他總是真情流露，對我來說他非常適合這一切，我們都感受到他渴望贏球。」

至於攻下30分的赫洛也說：「整個賽季我們都在體現熱火的文化，雖然這個賽季並不完美，但我們經歷起伏並用我們的方式戰鬥，回應所有挑戰，這一切都充分展示我們球隊和團隊的特質，而我們也不斷進步。」