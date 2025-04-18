NBA／唐西奇首披湖人戰袍拚季後賽 相信能奪冠

唐西奇今年球季被交易到湖人隊。(路透)

透過交易轉戰NBA 洛杉磯湖人 的球星唐西奇，即將首度身披紫金戰袍踏上季後賽 舞台，他認為目前團隊的化學效應很棒，相信球隊有機會奪冠。

湖人本季在「雙星」唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）的帶領下，取得西區第3種子席次，季後賽首輪將迎戰明尼蘇達灰狼。

有趣的是，上季效力於達拉斯獨行俠的唐西奇，當時率隊在西區冠軍戰擊敗的恰巧正是灰狼，甚至在4度NBA年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）面前飆進致勝一擊。

如今與熟悉的對手在季後賽首輪過招，唐西奇周四接受媒體聯訪時表示，本季灰狼即便少了明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns），但新增兩名可用之兵藍道（Julius Randle）、迪文森索（Donte DiVincenzo），搭配領軍的愛德華（Anthony Edwards），實力不容小覷，「他們陣中有很多能打、能防守的球員，屆時的對戰一定很有趣。」

唐西奇特別提到，若戈貝爾再次防守自己，很樂意接受這個挑戰，「從進入這個聯盟以來，我就很喜歡打擋拆，並讓對方中鋒來守我。」湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick）則補充，唐西奇覺得這個世界上沒人守得住他，「我認為他會認真看待這樣的對位，尤其在那種氣氛下。」

自認湖人具備奪冠實力，唐西奇表示，陣中擁有願意為彼此拚搏的隊友，所有人皆團結一致，整體化學效應也很棒，並提到自己很享受大場面的舞台，因為每個人都會拿出百分之百的拚勁，「在那樣的氛圍下比賽相當有趣，而我真的相信我們有機會奪冠。」