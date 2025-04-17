我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應了

NBA／莫蘭特腳腫脹缺席練球 灰熊代教：他會為出賽努力

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
莫蘭特。(路透)
莫蘭特。(路透)

NBA附加賽第八種子決定戰將在明天登場，其中在附加賽首輪不敵勇士的灰熊，陣中主控莫蘭特（Ja Morant）在該場比賽出現扭傷腳踝的狀況後，今天也缺席了球隊練球，但明天是否出賽仍必須等待賽前決定。

莫蘭特在前天與勇士的附加賽中，於第三節剩下4分25秒時因為遭到勇士波斯特（Quinten Post）犯規後踩踏到希爾德（Buddy Hield），導致右腳踝出現受傷的狀況，讓他一度出現瘸腳的狀況，並且在接下來投進三分球後回到板凳席上接受治療，第四節初他也回到場上，最終他仍決定帶傷完成賽事並攻下22分。

不過根據消息人士指出，莫蘭特腳踝持續出現腫脹的狀況，且自受傷以來全天都在接受治療，灰熊代理教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）說：「我感覺他為了上場會盡一切努力，如果他的身體條件允許，他就會這樣做，我們會到賽前再做合理決定。」

灰熊明天將在附加賽最終戰出戰獨行俠，爭奪西區第8種子席次，本賽季遭受傷病打擊的獨行俠，在主控厄文（Kyrie Irving）賽季報銷的情況下，昨天由湯普森（Klay Thompson）與戴維斯（ANthony Davis）攜手攻下50分擊敗國王。

上一則

NBA／太陽老闆坦言本季令人失望 除布克外其他人都能賣

下一則

MLB／神似尼可拉斯凱吉 費城人投手「偷」獨立宣言做成手套

延伸閱讀

NBA／一年前的附加賽得0分 湯普森今單節轟16分雪恥

NBA／一年前的附加賽得0分 湯普森今單節轟16分雪恥
NBA／勇士附加賽遭2次誤判 聯盟認了…錯給球權與犯規

NBA／勇士附加賽遭2次誤判 聯盟認了…錯給球權與犯規
NBA／戴維斯、湯普森合飆50分 獨行俠淘汰國王爭西區老8

NBA／戴維斯、湯普森合飆50分 獨行俠淘汰國王爭西區老8
NBA／巴特勒轟38分、柯瑞包辦最後10分 勇士搶下第7種子破附加賽魔咒

NBA／巴特勒轟38分、柯瑞包辦最後10分 勇士搶下第7種子破附加賽魔咒

熱門新聞

台裔後衛陳凱玲將投入WNBA選秀，挑戰歷史。（路透）

WNBA選秀會 NCAA冠軍後衛台裔陳凱玲成功入選

2025-04-14 21:56
日本球星大谷翔平（右）與前翻譯水原一平（左）。資料照片。（美聯社）

MLB／賭博莊家談水原風波：大谷知情嗎？真相只有兩人知道

2025-04-10 22:35
巴特勒(左)、柯瑞(右)。(美聯社)

NBA／巴特勒轟38分、柯瑞包辦最後10分 勇士搶下第7種子破附加賽魔咒

2025-04-16 01:20
太陽隊球團今天宣布炒掉總教練布丹霍澤。(路透)

NBA／有三巨頭卻無緣季後賽 太陽炒掉總教練

2025-04-14 20:13
約柯奇傳對於前主帥馬龍的作風感到疲憊不滿。(新華社)

NBA／不滿馬龍激烈執教風格 傳約柯奇早已感到疲憊沮喪

2025-04-10 23:30
台裔球星林書豪（持球者）。（TPBL提供）中央社

台裔球員陳凱玲WNBA選秀獲青睞 林書豪：非常有意義

2025-04-16 14:38

超人氣

更多 >
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高
美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍