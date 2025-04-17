NBA／勇士附加賽遭2次誤判 聯盟認了…錯給球權與犯規

勇士與灰熊的附加賽最後37秒內出現了兩次關鍵性的誤判，前為柯瑞，後為莫蘭特。 (路透)

NBA公布勇士與灰熊的附加賽，比賽尾聲的吹判引發不少討論，聯盟公布「最後兩分鐘報告」，確認裁判團在最後37秒內出現了兩次關鍵性的誤判。

首先報告指出，當比賽剩下37秒時，勇士後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在籃下成功封阻小皮本（Scotty Pippen Jr），但裁判誤吹其個人犯規，讓皮本二世獲得兩次罰球機會，他最終兩罰中一，將比分追近至114比117。

接著在比賽剩下7.3秒、勇士僅領先1分時，莫蘭特（Ja Morant）上前對柯瑞 （Stephen Curry）進行抄球，造成球彈出界外。裁判將球權判給勇士，但聯盟指出，應判定最後碰球者為柯瑞，球權應屬灰熊。

不過，聯盟也確認一項裁判關鍵判決為正確。當比賽剩下5.4秒時，灰熊在119：116落後的情況下執行發球，但遭吹五秒違例，勇士藉此重新掌握球權，最終由柯瑞罰球鎖定勝局。

此外，報告還列出兩次漏判。第一是比賽剩下1分29秒時，格林（Draymond Green）對小皮本有犯規動作，裁判未吹。若當下犯規成立，將是格林第六犯犯滿。當然，他仍在58.6秒時犯滿畢業。

另一漏判則出現在1分28秒時，灰熊中鋒周志豪（Zach Edey）於籃下補籃時觸碰籃框上方虛擬圓柱內的球，應被吹進攻干擾球，但裁判未予以判決，該球也讓灰熊將比分追至111：114。

勇士靠這場勝利取得西區第七種子，將於19日首輪對決主場作戰的休士頓 火箭；而灰熊則將在17日與達拉斯獨行俠與沙加緬度國王之戰的勝方爭奪最後一張季後賽 門票。