我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

民調：川普支持率42%、不支持率52% 差距繼續擴大

NBA／戴維斯、湯普森合飆50分 獨行俠淘汰國王爭西區老8

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
獨行俠16日以戴維斯27分、9籃板表現最佳。（美聯社）
獨行俠16日以戴維斯27分、9籃板表現最佳。（美聯社）

今年在歷經唐西奇（Luka Doncic）交易風波與厄文（Kyrie Irving）報銷的打擊後落入附加賽的獨行俠，16日面對西區第9名的國王，靠著第二節單節狂轟44分的表現，最終以120：106淘汰國王，將在附加賽最終輪與灰熊爭奪西區第8種子席位。

去年一路殺進到總冠軍賽的獨行俠，在本賽季歷經重大異變，包括在季中交易大限將球隊一哥唐西奇送往湖人換取戴維斯（Anthony Davis），主控厄文又在賽季後段因膝傷提前報銷，最終勉強以西區第10名晉級到附加賽。

不過16日面對西區第9名的國王，獨行俠也展現他們在關鍵賽事的韌性與老道經驗，在首節打完還以2分落後的情況下，第二節開節先是威廉斯（Brandon Williams）連續投進兩顆三分球，隨後湯普森（Klay Thompson）和戴維斯兩位具有奪冠經驗的球員也加入戰局，兩人在該節中段起外線連發，單節合力投進5顆三分球，幫助獨行俠單節狂掃44分，上半場打完團隊已經投進10顆三分球，並取得71：48的大幅領先。

光是在上半場獨行俠就已經有3名球員得分來到雙位數，其中包括湯普森投進4顆三分球拿下16分，戴維斯也有12分、5籃板進帳，反觀國王僅有德羅展（DeMar DeRozan）一人得分上雙。

易籃後，國王由德羅展領軍追分，他單節12次出手命中7球，個人進帳15分，不過獨行俠不僅戴維斯保持上半場的火燙手感，板凳出發的威廉斯與艾克森（Dante Exum）也加入進攻行列，讓國王該節始終維持在近20分的分差，最終獨行俠也以14分差距拿下勝利，將在後天與灰熊爭奪西區第8種子。

獨行俠16日以戴維斯27分、9籃板表現最佳，湯普森則有23分進帳，兩位獨行俠本賽季引入的新援都展現其價值，至於國王則以德羅展33分最佳，拉文則攻下20分外帶9助攻。

厄文 總冠軍賽 湖人

上一則

MLB／大谷翔平特大轟搞亂數據 道奇首局猛攻後驚險3連勝

下一則

NBA／勇士附加賽遭2次誤判 聯盟認了…錯給球權與犯規

延伸閱讀

NBA／唐西奇重返達拉斯感動紅眼眶 轟45分湖人輕取獨行俠

NBA／唐西奇重返達拉斯感動紅眼眶 轟45分湖人輕取獨行俠
NBA／湖人明對戰獨行俠 唐西奇心情複雜：不知道該期待什麼

NBA／湖人明對戰獨行俠 唐西奇心情複雜：不知道該期待什麼
川普關稅核心是台灣？美分析師：重塑秩序 勝過中國犯台摧毀一切

川普關稅核心是台灣？美分析師：重塑秩序 勝過中國犯台摧毀一切
想減肥選晨間運動更好？ 他們有不同看法

想減肥選晨間運動更好？ 他們有不同看法

熱門新聞

台裔後衛陳凱玲將投入WNBA選秀，挑戰歷史。（路透）

WNBA選秀會 NCAA冠軍後衛台裔陳凱玲成功入選

2025-04-14 21:56
日本球星大谷翔平（右）與前翻譯水原一平（左）。資料照片。（美聯社）

MLB／賭博莊家談水原風波：大谷知情嗎？真相只有兩人知道

2025-04-10 22:35
巴特勒(左)、柯瑞(右)。(美聯社)

NBA／巴特勒轟38分、柯瑞包辦最後10分 勇士搶下第7種子破附加賽魔咒

2025-04-16 01:20
太陽隊球團今天宣布炒掉總教練布丹霍澤。(路透)

NBA／有三巨頭卻無緣季後賽 太陽炒掉總教練

2025-04-14 20:13
約柯奇傳對於前主帥馬龍的作風感到疲憊不滿。(新華社)

NBA／不滿馬龍激烈執教風格 傳約柯奇早已感到疲憊沮喪

2025-04-10 23:30
太陽隊苦吞8連敗無緣附加賽，杜蘭特無緣角逐任何年度獎項。(路透)

NBA／勇士爆冷輸球 太陽無緣附加賽 杜蘭特失年度獎項資格

2025-04-10 01:49

超人氣

更多 >
川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說
Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元

Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚
大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗

大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗
哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普