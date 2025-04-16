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NBA／就是吃定你 赫洛飆38分熱火連3年附加賽淘汰公牛

記者劉肇育／即時報導
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赫洛。(美聯社)
赫洛。(美聯社)

過去兩年都在附加賽碰頭的公牛隊與熱火隊，今年再度以東區第9、10名的身分於附加賽交手，而過去兩年都順利勝出的熱火，今天再度靠著赫洛（Tyler Herro）全場猛轟38分的表現，擋下公牛在下半場的反撲攻勢，最終以109：90，連續3年在附加賽淘汰公牛。

熱火過去兩年都在附加賽靠著擊敗公牛搶下季後賽門票，而今年雙方則是提前到附加賽首輪就碰頭，但熱火依舊是占據優勢的一方，今天上半場排名東區第10名的熱火就火力全開，尤其是赫洛在上半場8次出手全都命中，包括三分球3投3中，罰球也是4罰4中，個人獨得23分，帶領熱火取得71：47的大幅領先。

不過易籃後公牛也展開反撲，趁著熱火出現進攻亂流，赫洛也總算投丟了本場比賽第一次出手，公牛則是在赫爾特（Kevin Huerter）領軍下展開反擊，他開節後個人連得6分，加上布澤利斯（Matas Buzelis）連續兩波攻勢在籃下得手，幫助公牛單節拉出27：17的攻勢，將差距縮小到14分。

末節熱火在重新調整後總算找回進攻狀態，尤其是板凳出發的米契爾（Davion Mitchell）也加入砲轟行列，與赫洛、維金斯（Andrew Wiggins）攜手將領先優勢又擴大到20分，逼得公牛提早棄械投降，最終熱火就以19分差距連續3年附加賽擊敗公牛，並將與老鷹隊爭奪東區季後賽第8種子席次。

熱火今天以赫洛攻下38分外帶5籃板、4助攻表現最佳，至於維金斯則有20分、9籃板進帳，阿德巴約（Bam Adebayo）15分、12籃板，而公牛吉迪（Josh Giddey）攻下25分外帶10籃板、4助攻，不過公牛今天板凳球員合計僅攻下13分，表現甚至不如從熱火板凳上挹注15分的米契爾，替補球員得分也成為雙方數據上的最大差距。

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