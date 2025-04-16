台裔球員陳凱玲WNBA選秀獲青睞 林書豪：非常有意義

台裔球星林書豪（持球者）。（TPBL提供）中央社

台裔女籃球星陳凱玲（Kaitlyn Chen）昨天在WNBA 選秀會獲得金州女武神青睞，同樣身為台裔出身的林書豪 今天認為非常有意義，「這個故事非常酷。」

父母皆為台灣移民的陳凱玲，日前身披康乃狄克大學戰袍勇奪全美大學體育聯盟（NCAA）一級女籃冠軍，昨天更在美國女子職籃（WNBA）選秀會以第3輪、總順位30獲得金州女武神（Golden State Valkyries）的青睞，雙雙寫下台裔球員第一人的紀錄，堪稱豐收的賽季。

同樣身為台裔出身、曾站上美國職籃NBA舞台的林書豪今天接受媒體聯訪時認為，陳凱玲的成就非常有意義，尤其鼓勵下一代的球員，並透露兩人已經交換聯絡方式，不過目前僅限於網路交流，「灣區有很多華人 ，包含金州女武神的總教練也是華人，我覺得這個故事非常酷，我也會一直支持。」

另外，暫居台灣職業籃球大聯盟TPBL龍頭的新北國王，今天作客台北台新戰神，沒想到整場遭到對手壓制，最後以83比107苦吞本季首度連敗。國王總教練萊恩（Ryan Marchand）形容，現在每支球隊像是被逼到絕境的狗，想盡辦法拚戰，「我沒有做好工作，讓球員準備好心態應戰，尤其失誤太多是沒辦法接受的一件事。」