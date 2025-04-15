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NBA／交易唐西奇「不後悔」 獨行俠總管重申：防守贏冠軍

記者曾思儒／即時報導
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獨行俠總管哈里森。(路透)
獨行俠總管哈里森。(路透)

獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）今年賽季發動驚天交易，將當家球星唐西奇（Luka Doncic）送去湖人隊，儘管被球迷罵翻，他仍強調「防守贏得冠軍」的信念，不後悔將這筆轟動全球的交易案。

哈里森和球隊執行長威爾茲（Rick Welts）美國時間周二早上和媒體進行1小時左右的訪談，主要討論用26歲的唐西奇幻來32歲的戴維斯（Anthony Davis），哈里森重申說：「對這筆交易不後悔。」

哈里森表示，自己工作就是為獨行俠做出最好的事情，且要考量到球隊未來發展，「我做出的有些決定不會那麼受歡迎，這是我的工作，我必須堅持下去。」

唐西奇上季率獨行俠打進總冠軍賽，不到幾個月就成交易案主角，讓哈里森成為眾矢之的，球迷不斷高喊要球團炒掉他，不過他提到自己到獨行俠後的各種交易案，包括把厄文（Kyrie Irving）、葛佛（Daniel Gafford）和華盛頓（P.J. Washington），都不被認為是好交易，但隨著時間演進，這幾筆交易都獲得認可。

「所以我相信很多時候交易需要些時間，但就想我所說，我們的理念是防守贏得冠軍，我們的根基就是防守，這筆交易鞏固了我們的信念。」哈里森說。

獨行俠本季例行賽以39勝42敗作收，排名西區第10，「吊車尾」取得附加賽資格，台灣時間明天早上10點將和排名第9的國王隊交手，勝家才有機會爭奪西區最後一張季後賽門票；唐西奇新東家湖人則是取得西區第3，季後賽第一輪將交手灰狼隊。

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