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NBA／血栓賽季報銷只是「小挫折」溫班亞瑪期待滿血回歸

記者曾思儒／即時報導
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馬刺隊溫班亞瑪。（路透）
馬刺隊溫班亞瑪。（路透）

上季奪下年度新人，馬刺隊長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今年首度入選明星賽，球隊還交易來福克斯（De'Aaron Fox）當隊友，不料第2個賽季卻因右肩深層靜脈血栓提前報銷，無緣角逐年度最佳防守球員，他正向說，準備好強勢回歸。

2月底賽季報銷後，溫班亞瑪近日首度受訪時表示，已經準備好之後回歸賽場，他說：「我不會多談這個，因為我還有事情要做，但我很渴望，我也會做好準備。」

溫班亞瑪本季繳出24.3分、11籃板和3.8阻攻表現，原本是年度防守球員熱門，也有極高機會進入年度陣容，但本季只出賽46場，沒能達到年度個人獎項的出賽門檻65場，儘管如此，他本季共賞出176個火鍋，高居聯盟之冠，甚至還比排第2位的公鹿隊洛培茲（Brook Lopez）還多出28次。

血栓恢復可能需要很長時間，是否代表溫班亞瑪需要調整對職業的期望？他回答說：「我想這一切取決於視角，我在這裡受到難以置信人們的照顧，他們工作表現非常出色，從我去醫院開始，我想我得到作為一個病人能得到的最好照顧，所以回頭看我真的很幸運。」

不過他也提到，身為NBA球員，仍要用自己能力工作，「我仍是那個百分之一的幸運兒，所以我沒什麼好抱怨，這只是一個小挫折。」

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