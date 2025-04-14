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NBA／雷霆、綠衫軍奪冠賠率居前2 湖人成最強投注標的

記者劉肇育／即時報導
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湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯。（路透）
湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯。（路透）

NBA例行賽封關後，明天隨即將展開附加賽賽程，而ESPN運彩也在今天公布今年奪冠賠率，其中聯盟戰績龍頭與衛冕軍塞爾蒂克分別以「＋180」與「＋190」排名前兩位，不過獲得最多彩迷投注的仍舊是聯盟超人氣球隊湖人

NBA附加賽將在明天點燃戰火，由西區的勇士出戰灰熊以及東區的魔術出戰老鷹，而美國賭盤也陸續公告關於季後賽各項投注標的賠率，其中在總冠軍賠率部分，雷霆、塞爾蒂克、騎士和湖人分居前4名。

其中雷霆的奪冠賠率在整個例行賽過程中幾乎都一路落後給塞爾蒂克，直到賽季尾聲才正式超車，部分運彩公司對於這支年輕勁旅仍是褒貶不一，至於開季後一度在戰績榜長時間領先的騎士，儘管是本季奪冠賠率從開季到季末翻轉最多的隊伍之一，但仍無法撼動塞爾蒂克與雷霆。

而根據ESPN報導，湖人在今年奪冠的賠率為「＋1300」，雖然與前3名球隊有不小落差，但卻吸引了百分之16.7的領先投注和百分之19.5的投注額，在其他運彩公司的報告中也指出，湖人甚至獲得高達百分之27的投注額，展現了「紫金大軍」的超人氣魅力與投注吸引力。

ESPN運彩北美體育交易總監霍頓（Adrian Horton）就表示，「就吸引力而言，湖人從賽季前半段就吸引了不少關注，但自從交易來唐西奇（Luka Doncic）後，他們的關注度再度飆升，隨著球隊的表現持續進步，也獲得了運彩界的支持，我甚至認為經過季後賽的每一場比賽，他們的獲關注度會再持續飆升。」

至於明天將在附加賽登場的勇士，則在奪冠賠率上以「＋1500」緊追在湖人之後成為第5名，而在例行賽尾聲換帥的金塊，則是以「＋3000」的賠率排名第6名，其後則為尼克、快艇、灰狼、溜馬。

湖人 季後賽 NBA

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