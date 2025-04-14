WNBA／選秀會將登場 NCAA冠軍後衛陳凱玲挑戰台灣第一人

來自台灣的後衛陳凱玲將投入WNBA選秀，挑戰歷史。（路透）

康乃狄克大學上周在NCAA一級女籃冠軍戰以82：59擊敗南卡 羅來納大學，勇奪校史第12冠，讓台灣後衛陳凱玲（Kaitlyn Chen）一圓冠軍夢，成為台灣女將第一人，如今她更將投入WNBA選秀，挑戰再寫台灣球員歷史。

今年WNBA選秀會將於14日晚間在紐約登場，新科冠軍隊康乃狄克大學共有三名選手投入選秀，分別是陳凱玲、葛芬和布克爾絲（Paige Bueckers），其中場均19.8分締造隊史新猷的布克爾絲被看很有第一輪中選潛力。

冠軍戰傳出四助攻的陳凱玲身高175公分，去年轉學到康乃狄克後本季共出賽40場，在此之前是就讀常春藤 名校普林斯頓大學（Princeton University）。

陳凱玲大學生涯共傳出494次助攻、累積1553分，2023年奪下常春藤聯盟錦標賽的年度最佳球員，且兩度入選常春藤聯盟的年度第一隊，2024年也獲得WBCA全美榮譽獎。

父母都是台灣移民 的陳凱玲，去年已經拿到普林斯頓人類學學位，今年將帶著體育管理碩士學位從康乃狄克畢業。

從1997年WNAB成立開始，康乃狄克共有47位選手在選秀會受到青睞，27人是第一輪就被點名，傲視各校，今年有機會成為隊史第17度同時有多人在單一選秀會獲選。