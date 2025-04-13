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NBA／現在是詹姆斯好友 格林上節目自爆：曾是「詹黑」

記者曾思儒／即時報導
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勇士防守悍將格林。（路透）
勇士防守悍將格林。（路透）

湖人隊和勇士隊有機會在今年季後賽首輪碰頭，勇士防守悍將格林（Draymond Green）近期上節目「Brownie and Rab Show」時就透露，近年和湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）成為好友前，自己曾經是「詹黑」。

「我討厭詹姆斯，我們根本沒關係。」格林在節目上透露和詹姆斯的一段連結，他表示自己和詹姆斯的商業合作夥伴卡特（Maverick Carter）以及經紀人保羅（Rich Paul）都有好交情，「2017年全明星周在紐奧良，詹姆斯有台飛機要去安吉拉，卡特和保羅，每個人都會去，我還沒決定明星賽後要去哪，所以那天稍早我問了卡特『你明星賽後要去哪？』，他回說我們要去安吉拉，我回說我可以去嗎？他說可以，我想說你確定？他回說當然，讓我確認飛機上有沒有空間。」

格林回憶說，當下也不清楚飛機上是否還有位置，「但我想詹姆斯可能說過他不會做那台飛機，他有另一台飛機，所以我可以和他們一起飛去。我們在四季酒店旁有兩間房子，我也不認為本還有這兩棟。你知道為什麼我認為卡特可以有整棟房？因為我想詹姆斯說過不會住我家。」

不只有2017年明星賽這段插曲，格林和詹姆斯也常在場上交鋒，尤其是詹姆斯在騎士隊時期，「勇騎大戰」連續4年在NBA總冠軍賽上演，堪稱當時世仇對決，不過隨著時間更迭，很多恩怨都成過去式。

格林分享說，詹姆斯之前會問朋友，為何要和格林打交道，所以當自己和卡特、保羅關係仍好，和詹姆斯就有很多相處時間，「然後我們開始建立關係，因為我意識到，他和我真的很像，他的用語和我一樣，他和我來自相同地方，我們交情從此開始建立。」

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