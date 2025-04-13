我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半導體業殺頭日來了？川普：周一說明晶片關稅政策

川普爽打高爾夫、嗑大餐 衛報：脫離現實的國王

NBA／詹姆斯例行賽最終戰輪休 終止連20季平均25分紀錄

中央社／台北13日電
40歲的詹姆斯輪休養傷。（美聯社）
40歲的詹姆斯輪休養傷。（美聯社）

NBA洛杉磯湖人13日最後一場例行賽，要讓40歲的詹姆斯輪休養傷，也確定他所締造聯盟最長、連續20個賽季平均得分至少25分的紀錄將跟著終止。

湖人已確定以西區第3種子晉級季後賽，13日本季最後一場例行賽將對上波特蘭拓荒者，包括詹姆斯（LeBron James）在內，還有唐西奇（Luka Doncic）、芮維斯（Austin Reaves）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、八村壘等人都提前休兵養傷。

詹姆斯本季出賽70場全部先發，平均攻下24.4分、8.2助攻、7.8籃板，而這也是他自從菜鳥球季的平均20.9分以來，首度未能延續單季平均得分至少25分以上。

詹姆斯的職業生涯從2004-05到2023-24賽季為止，締造連續20個賽季平均得分都「25+」，是現今NBA史上第1人。

從詹姆斯逐月數據來看，本季徹底釋放球權的他，去年10月平均21.2分、11月22.7分、12月25.6分，今年1月24.6分、2月來到最高29.3分、3月跌到21.6分、4月則是24.7分，總計只有2個月平均破25分大關。

湖人 NBA 洛杉磯

上一則

MLB／道奇提前投降 派野手登板「搞笑模仿」山本由伸投球

延伸閱讀

NBA／里夫斯自信喊「湖人總冠軍」唐西奇認同：我們很難輸

NBA／里夫斯自信喊「湖人總冠軍」唐西奇認同：我們很難輸
NBA／湖人攔截火箭鎖定西區第3 2020後首度單季50勝

NBA／湖人攔截火箭鎖定西區第3 2020後首度單季50勝
NBA／詹姆斯加入芭比世界 首位男選手娃娃 1隻賣75元

NBA／詹姆斯加入芭比世界 首位男選手娃娃 1隻賣75元
NBA／詹姆斯展現不可思議領導力 瑞迪克透露賽前秘密

NBA／詹姆斯展現不可思議領導力 瑞迪克透露賽前秘密

熱門新聞

（取自X平台）

大谷翔平空降白宮 川普猛誇：像電影明星、前途無量

2025-04-07 13:12
（取自微博）

前NBA球星官宣娶「好聲音」歌手 成為「中國女婿」

2025-04-07 12:02
全紅嬋5日在比賽中。 （新華社）

全紅嬋成年後首賽奪銀：體重增…曾經的感覺可能找不到了

2025-04-07 18:06
美國NCAA肯塔基大學去年10月舉辦一項活動推廣LED地板。（取材自ASB GlassFloor官網）

籃球／球場革命 LED取代木頭地板成最新趨勢

2025-04-07 03:10
休士頓大學球星克萊耶(右)5日獨得26分，率領球隊晉級NCAA決賽。(路透)

NCAA／杜克爆冷遭逆轉出局 休士頓挑戰隊史第1冠

2025-04-06 00:51
日本球星大谷翔平（右）與前翻譯水原一平（左）。資料照片。（美聯社）

MLB／賭博莊家談水原風波：大谷知情嗎？真相只有兩人知道

2025-04-10 22:35

超人氣

更多 >
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事