NBA／巴特勒24分輕取拓荒者 勇士力保西區第6名

巴特勒。(美聯社)

還在為西區季後賽 席次卡位的勇士隊，11日迎戰已經無緣附加賽的拓荒者隊，在對手核心陣容全數缺陣的情況下，勇士本場比賽談笑用兵，在團隊6人得分上雙，其中巴特勒（Jimmy Butler）進帳全場最高24分領軍下，最終勇士就以103：86輕取拓荒者，繼續在西區排名第6名。

勇士在昨天灰狼隊擊敗灰熊隊後，一度與另外兩隊同戰績，但比較對戰後排名升上西區第6名，率先出賽的灰狼擊敗籃網隊後，勇士也背負不能輸球的壓力，否則不僅自己會落入西區第7名的附加賽區，還會送金塊隊提前晉級季後賽。

不過拓荒者在西蒙斯（Anfernee Simons）、夏普（Shaedon Sharpe）、阿夫迪賈（Deni Avdija）等主力全數未出賽的情況下，也難以與勇士一戰，勇士上半場就由希爾德（Buddy Hield）砍進4顆三分球拿下全隊最高的12分，加上柯瑞也有10分進帳，中場休息時已取得13分領先。

至於拓荒者在核心陣容全數缺陣下，儘管克林根（Donovan Clingan）上半場也有10分、7籃板進帳，但板凳戰力卻未能帶來太多幫助，讓拓荒者一路挨打，前三節打完勇士已經取得20分的領先優勢，最終拓荒者也未能在末節反超比數，就由勇士以103：86取勝，排名再度擠下灰狼回到第6名。

勇士以巴特勒攻下24分外帶7助攻表現最佳，柯瑞則是小試身手拿下14分、5助攻，希爾德16分、4籃板，至於拓荒者則是以替補上陣的華克（Jabari Walker）攻下19分最佳。

勇士雖然贏球，不過在西區第4、5名的金塊、快艇隊也都贏球的情況下，三隊仍是依序排名4至6名，至於遭到金塊逆轉的灰熊則是確定落入附加賽，與勇士同戰績排名第7名的灰狼仍有機會在例行賽封關戰爭奪季後賽門票。