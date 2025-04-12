NBA／約柯奇大三元領軍逆轉灰熊 金塊季後賽卡位占優勢

約柯奇。(路透)

攸關西區季後賽 席次的金塊隊與灰熊隊11日之戰，兩隊打出一場激烈拉鋸戰，其中日前宣布開除總教練的金塊，在主場卻出現外線手感盡失的狀況，讓灰熊前三節一路保持領先，不過第四節金塊在灰熊攻勢無預警斷電的情況下，由約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）領軍反撲，最終金塊就以117：109逆轉勝出。

金塊與灰熊在賽前分別以48勝32敗與47勝33敗排名西區第4、7名，其中金塊只要贏球加上幾支競爭輸球，就有機會晉級季後賽。不過上半場金塊卻是外線手感盡失，15次三分球出手僅命中1球，反觀來訪的灰熊在上半場就投進11顆三分球，成為雙方前兩節的最大差異，灰熊也保有6分領先。

不過金塊第三節也在葛登（Aaron Gordon）領軍下展開反撲，團隊單節猛轟39分持續將差距縮小，反觀灰熊在第四節的拉鋸階段卻出現進攻當機的狀況，比賽最後4分37秒金塊約柯奇在籃下出手命中並製造對手犯規，儘管罰球未能命中，但他隨後又助攻給葛登在籃下爆扣，幫助金塊追到僅剩1分差距。

而金塊的反撲也並未停歇，接下來約柯奇與穆雷（Jamal Murray）連得9分逆轉戰局，反觀灰熊愈打愈急卻持續無法進球，出現長達近5分鐘的得分乾旱期，也讓金塊在比賽最後1分多鐘時已經取得8分領先，勝負底定，最終金塊就以8分差距逆轉勝出，只要稍晚快艇 、勇士、灰狼其中一隊輸球，金塊就能確定晉級季後賽。

金塊約柯奇進帳26分、16籃板、12助攻大三元，葛登則有33分進帳，至於灰熊則以貝恩（Desmond Bane）攻下24分最佳，莫蘭特則有21分演出，不過灰熊在末節團隊僅攻下14分，成為遭逆轉關鍵。