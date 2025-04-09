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NBA／唐西奇重返達拉斯感動紅眼眶 轟45分湖人輕取獨行俠

中央社外電
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獨行俠賽前為唐西奇播放致敬影片，唐西奇情緒激動眼眶含淚。 路透
獨行俠賽前為唐西奇播放致敬影片，唐西奇情緒激動眼眶含淚。 路透

美國職籃NBA湖人球星唐西奇，今天在交易過後首度回到獨行俠主場，儘管賽前播放感謝影片時一度紅了眼眶，但他仍全場攻下45分、8籃板、6助攻，率湖人以112比97擊敗獨行俠。

在今年NBA交易大限前，洛杉磯湖人用當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）為主，換來達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic），這筆交易不但震驚全球體壇，也是NBA史上首度發生曾入選年度球隊的全明星球員，在「季中」互換東家的情況。

今天是唐西奇在交易過後首度重返達拉斯，賽前獨行俠球團也播放感謝影片，唐西奇在場邊看到一度紅了眼眶。不過開打後，他隨即收拾情緒，首節就攻下14分，上半場豪取31分，幫助湖人取得60比57領先。

下半場雙方互有拉鋸，第4節剩下9分鐘，獨行俠一度以87比85超前，但隨後在詹姆斯（LeBron James）單節13分幫助下，還是重新要回領先。

終場前2分05秒，唐西奇飆進高難度的後撤步三分球，助湖人取得14分領先，正式宣告比賽劃下句點。

比賽尾聲勝負底定時，在唐西奇提前退場後，獨行俠主場觀眾更是齊聲高喊「Fire Nico（獨行俠總管哈里森Nico Harrison）」。

唐西奇。 路透
唐西奇。 路透

唐西奇賽後接受轉播單位訪問時表示，很感謝球隊做了這支影片，「我很喜歡這座城市、這支球隊，但現在一切都要往前走了。」

談到自己看影片時紅了眼眶，唐西奇笑說：「真的很有感觸，我從18歲就來到這支球隊，到現在站穩NBA腳步，很感謝這支球隊給我的一切。」

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