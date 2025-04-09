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NBA／柯瑞復活轟全場最高 勇士38分血洗太陽

記者曾思儒／即時報導
柯瑞全場只打26分鐘就攻下25分、9籃板、6助攻。（路透）
柯瑞全場只打26分鐘就攻下25分、9籃板、6助攻。（路透）

揮別前一戰只拿3分低潮，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）8日面對太陽隊的第一節就轟下13分，全場只打26分鐘就攻下25分、9籃板、6助攻，助隊早早拉開差距，第四節完全休息下仍以133：95輕取太陽，幾乎粉碎太陽季後賽機會。

柯瑞前一場碰火箭隊10投僅1中，3分得分創本季次低，8日碰毫無戰鬥意志的太陽火力全開，第一節以13分表現助隊打出37：24的首節攻勢；第二節他再兩度和傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）上演空中接力灌籃，單節32：19的比分讓勇士擴大領先到69：43。

勇士第三節再打出7：0攻勢，領先擴大到76：43，巴特勒（Jimmy Butler）飛身上籃完成「3分打」後領先更達到81：47。分差早早拉開，柯瑞第三節還有3分半就下場，和巴特勒在板凳區談笑風聲，看隊友帶著95：61優勢進入第四節。

第四節雙方主力直接休息，攻下太陽最高21分的布克（Devin Booker）一臉凝重在場邊，看球隊以95：133遭到血洗。

排西區11名的太陽，當家球星杜蘭特（Kevin Durant）上月底出戰火箭隊時扭到左腳踝，球團原本還希望他季後賽尾聲回歸，但8日宣布仍無法上陣，8日苦吞本季最慘7連敗後，和排名第10的獨行俠隊勝場差距已達3場，在只剩3場例行賽下除要自己全勝，還要獨行俠全部吞敗，才有打附加賽的一絲機會。

太陽8日輸球也讓排名第9的國王隊確定獲得附加賽資格。

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