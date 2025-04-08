NBA／唐西奇遭驅逐後湖人崩盤 亞歷山大42分率雷霆復仇

雷霆136：120擊敗湖人。(美聯社)

近期苦吞2連敗的雷霆隊8日在主場續戰湖人 隊，第四節前段一度保持平手，最後7分鐘湖人在唐西奇（Luka Doncic）被驅逐出場後，雷霆突然發力打出一波24：8的關門攻勢，最終雷霆就在一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場豪取42分領軍下，以136：120擊敗湖人，不僅終止近期2連敗，也中斷湖人2連勝。

西區排名第1、3名的雷霆與湖人8日在奧克拉荷馬市打出一場激戰，其中湖人在只要贏球就能鎖定西區前6名並取得季後賽 席次的情況下，8日上半場也展現兇猛外線攻勢，團隊共投進15顆三分球，其中唐西奇一人就獨攬16分，里夫斯（Austin Reaves）也有18分進帳

不過近期苦吞2連敗的雷霆也是展現止敗企圖心，在上半場球隊一哥亞歷山大一人就包辦了21分，個人已連續72場比賽得分至少20分，讓他追平喬丹 （Michael Jordan）與杜蘭特（Kevin Durant），並列史上第4，加上上半場團隊就成功製造湖人11次失誤，讓雷霆在上半場打完仍保有8分領先。

易籃後湖人展開反撲，在第三節僅讓雷霆攻下17分的情況下，反倒取得1分領先優勢，第四節前段雙方也一度拉鋸，不過在比賽最後7分多鐘時，唐西奇在一次進球後疑似與場邊球迷互噴垃圾話，遭到裁判判決技術犯規，也是他個人本場比賽第二次技術犯規，遭到驅逐出場。

在唐西奇離場後雷霆也趁勢反撲，在亞歷山大領軍下他們在比賽最後7分鐘打出一波24：8的關門攻勢，其中亞歷山大就包辦了其中8分，幫助雷霆最終以16分差距終止2連敗，也報了前一場比賽慘敗給湖人27分之仇。

雷霆亞歷山大8日攻下全場最高的42分，個人已連續72場比賽得分上看20分，前一次得分未達20分已必須追溯至去年10月31日出戰馬刺，威廉斯（Jalen Williams）則是有26分進帳，至於湖人則以詹姆斯（LeBron James）28分最佳，唐西奇與里夫斯分別有23分與24分進帳，但下半場湖人三分線全面熄火僅投進3球，也成為遭到逆轉的另一大關鍵。