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NBA／雙箭頭德羅展、拉文合飆80分 國王宰活塞3連勝

記者劉肇育／綜合報導
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拉文全場出手28次命中16球，拿下個人本季新高的43分。（路透）
拉文全場出手28次命中16球，拿下個人本季新高的43分。（路透）

幾乎已確定將參與西區附加賽的國王隊，7日作客活塞隊靠著雙箭頭德羅展（DeMar DeRozan）、拉文（Zach LaVine）分別攻下37分與43分，以127：117擊敗活塞收下3連勝，為附加賽調整出好狀態。

國王賽前在西區排名第9，領先第10名的獨行俠隊、第11名太陽隊半場與3場勝差，幾乎可以確定將晉級附加賽，作客東區第6名的活塞主場，前一場比賽才攻下37分的拉文再度領軍出擊。

拉文首節與德羅展就分別有雙位數得分表現，幫助國王取得1分領先，第二節活塞展開反撲，在團隊上半場就有4人得分上雙下，活塞連續兩節都有35分以上的得分表現，反觀國王卻在第二節出現熄火的狀況，上半場打完國王反倒以10分差距落後。

易籃後拉文再度挺身而出，個人單節進帳11分，末節更是爆量拿下17分，幫助國王建立雙位數領先優勢，也讓比賽勝負底定，最終國王就以10分差距拿下3連勝，活塞則是苦吞2連敗。

拉文全場出手28次命中16球，其中包括三分球11投8中，拿下個人本季新高的43分，而他在近兩場比賽合計拿下了80分、投進15顆三分球，至於德羅展表現也不遑多讓，全場出手26次命中14球，拿下次高37分，兩人合計出手54次，占了團隊近6成出手，凶猛的進攻火力也成為國王挑戰附加賽的最大武器。

活塞以康寧漢（Cade Cunningham）拿下35分最佳，但在苦吞3連敗後，活塞想要在剩餘的3場比賽追上排名第5名的公鹿，只能冀望賽季封關前的最後2場與公鹿對戰都拿下勝利，否則季後賽首輪對手將有很高機率是東區第3名的尼克。

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