我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

台股早盤一度跌逾900點 台積電現止跌訊號

NBA／騎士東區登頂倒數 米契爾安心養傷休兵一場

記者曾思儒／即時報導
米契爾。(路透)
米契爾。(路透)

騎士隊當家球星米契爾（Donovan Mitchell）昨天碰國王隊時扭傷左腳踝，明天出戰公牛隊確定缺陣，他透露當下能繼續出賽是腎上腺素噴發，且想幫助球隊奪勝，不過雖攻下19分，騎士仍以113：120吞敗，無緣4連勝。

米契爾昨天下半場踩到國王艾利斯（Keon Ellis）的腳扭傷，但他在休息約7分鐘後，最後15分鐘打滿，比賽結束後才一跛一跛出現在休息室。

「我想拿到頭號種子，然後從那裡出發。如果我還能走，我就能走。」米契爾提到，在第一次腎上腺素噴發的頭5分鐘或10分鐘後，腳步會有點蹣跚，「但我想盡可能幫球隊奪勝。」

「在我們搞清楚會發生什麼事情前，我不會評估未來，當事情發生後我會聰明面對，弄清楚狀況。」米契爾補充說。

身為騎士頭號得分手，米契爾本季場均有24.0分表現，是聯盟唯一場均出賽不到32分鐘仍有24分表現的球員，且他本季僅僅因傷缺陣4場，包括上個月因左腹股溝痠痛休息3場。

騎士昨天雖只敗，62勝16敗戰績仍排東區龍頭，和排名第2的衛冕軍塞爾蒂克隊有4場勝差，最後4場例行賽只要再拿1勝或衛冕軍輸1場，騎士就能確保隊史第4次搶下東區第一。

上一則

全紅嬋成年後首賽奪銀：體重增…曾經的感覺可能找不到了

延伸閱讀

拿中國綠卡…前NBA球星官宣娶了「好聲音」歌手 成為「中國女婿」

拿中國綠卡…前NBA球星官宣娶了「好聲音」歌手 成為「中國女婿」
NBA／騎士收60勝 米契爾自評「本季最佳」季後賽頭號種子在望

NBA／騎士收60勝 米契爾自評「本季最佳」季後賽頭號種子在望
NBA／小哈德威狂飆7顆三分球 活塞終止對戰騎士12連敗

NBA／小哈德威狂飆7顆三分球 活塞終止對戰騎士12連敗
NBA／騎士止4連敗 追平詹姆斯時期客場最多勝紀錄

NBA／騎士止4連敗 追平詹姆斯時期客場最多勝紀錄

熱門新聞

（取自X平台）

大谷翔平空降白宮 川普猛誇：像電影明星、前途無量

2025-04-07 13:12
（取自微博）

前NBA球星官宣娶「好聲音」歌手 成為「中國女婿」

2025-04-07 12:02
休士頓大學球星克萊耶(右)5日獨得26分，率領球隊晉級NCAA決賽。(路透)

NCAA／杜克爆冷遭逆轉出局 休士頓挑戰隊史第1冠

2025-04-06 00:51
全紅嬋5日在比賽中。 （新華社）

全紅嬋成年後首賽奪銀：體重增…曾經的感覺可能找不到了

2025-04-07 18:06
面對聯盟戰績最佳的雷霆隊，湖人隊6日展現問鼎的競爭力。(美聯社)

NBA／唐西奇灌30分帶出湖人煙火秀 27分血洗雷霆

2025-04-06 20:40
尼克隊球星唐斯（左）5日轟下30分、11籃板。（路透）

NBA／楊恩創隊史新猷沒用 尼克狂飆外線賞老鷹3連敗

2025-04-05 23:00

超人氣

更多 >
三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快

三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快
關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅