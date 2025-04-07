前NBA球星官宣娶「好聲音」歌手 成為「中國女婿」

（取自微博）

48歲前NBA 球星、CBA外援馬布里7日在社群平台發布影片稱，已與參加「中國好聲音 」的歌手汪妤凌在美國費城領證結婚。

馬布里在文案寫道「這是一條官方視頻，是的，我們結婚了」。影片中，馬布里稱自己成了中國女婿、武漢 女婿。隨後，汪妤凌轉發這一視頻，並配以愛心表情。

綜合紅星新聞、都市快報等媒體報導，馬布里（Stephon Marbury）1977年2月20日出生於紐約市布魯克林康尼島，前美國職業籃球運動員，司職控球後衛，效力NBA時期綽號「獨狼」。

汪妤凌1984年出生於湖北武漢，中國女歌手、音樂人、演員及造型師。汪妤凌曾留學英國，畢業於倫敦時尚學院，主修時尚專業。 2012年，她參加「中國好聲音」獲得那英組第二名而進入公眾視野，此後發行多張專輯。

馬布里離開NBA後轉戰中國男子籃球職業聯賽（CBA），2012年起效力於北京首鋼籃球俱樂部。他是CBA史上第一個獲得中國「外國人永久居留證」（中國綠卡）的外援。馬布里分別在2012年、2014年、2015年三度率領球隊拿下CBA總冠軍，CBA生涯共6次入選CBA全明星陣容。

北京隊2011-2012賽季首次奪得CBA總冠軍後，為表彰馬布里在奪冠過程中的重要作用，北京市政府授予他「長城友誼獎」。該獎是北京市政府授予在京工作的外國友人的最高榮譽。2014年4月，馬布里率北京隊再奪CBA總冠軍，北京市政府授予馬布里「北京市榮譽市民」的稱號，並且配發了象徵榮譽市民的鑰匙。

2018年2月，馬布里正式宣布退休，此後於2019年6月出任北京紫禁勇士籃球俱樂部主教練。馬布里獲准在中國永久居留，他曾表示，「之所以申請中國『外國人永久居留證』，因為我感覺到中國就是我的家。」