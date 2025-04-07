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NBA／11投11中0失誤 祖巴茲寫完美紀錄

記者蔡佳霖／綜合報導
快艇中鋒祖巴茲(右)對戰戴維斯創下史上首見紀錄。(路透)
快艇中鋒祖巴茲(右)對戰戴維斯創下史上首見紀錄。(路透)

為了爭取西區前6名，雷納德（Kawhi Leonard）本季首度「背靠背」出賽，他上場25分鐘，19投12中攻下29分6籃板3助攻3抄截，個人連續12場比賽至少拿下20分；哈登（James Harden）同樣也繳出29分，外加14助攻7籃板，兩人都有強勢演出，不過這場比賽焦點卻是被中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）搶走。

祖巴茲此戰11投全中獲得25分10籃板，且沒有發生任何失誤，成為NBA史上，唯一單場以100%命中率拿下至少25分10籃板且0失誤的球員。若不算失誤，過去也僅有約柯奇（Nikola Jokic）和布萊恩（Thomas Bryant）曾經以完美命中率至少得到25分10籃板。

3人聯手攻下83分，幫助快艇又以135：104痛宰獨行俠，快意取得4連勝，在最近17場比賽中拿到14勝；快艇和灰熊、灰狼同為46勝32敗，比較勝負關係之後，灰狼升至西區第6，快艇也壓下灰熊，挺進第7。

「我們一直在做的就是做好防守，加快進攻節奏，攻防兩端都相信隊友們，這就是在NBA贏得比賽的方式，必須保持專注。」雷納德說。談到自己身體狀態，雷納德也透露，「我現在感覺很棒。最重要就是保持健康，順利打完這個賽季。」

目前西區第3名的湖人到第8名的灰熊之間僅有1.5場勝差，任何一場比賽勝負都會大幅影響排名，也攸關前6名的季後賽門票誰屬。

「我們現在已經全員健康，我們還有很多工作要做。」快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）表示。

快艇中鋒祖巴茲(左)對戰戴維斯創下史上首見紀錄。(美聯社)
快艇中鋒祖巴茲(左)對戰戴維斯創下史上首見紀錄。(美聯社)

快艇 NBA 季後賽

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