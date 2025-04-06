NCAA／杜克爆冷遭逆轉出局 休士頓挑戰隊史第1冠

休士頓大學球星克萊耶(右)5日獨得26分，率領球隊晉級NCAA決賽。(路透)

全美大學體育聯盟（NCAA ）男籃賽，各方看好的杜克大學5日在明星佛萊格領軍下，結果竟被休士頓 大學演出逆轉，休士頓最後以70比67晉級，今年冠軍對手將是佛羅里達大學。

杜克今年實力堅強，一路晉級幾乎都是壓著對手打，全隊不但擁有看好拿下NBA選秀狀元的佛萊格（Cooper Flagg），射手克努波（Kon Knuepple）也是各隊想簽的大熱門。克努波上半場拿12分助杜克以34比28領先，至於休士頓則以克萊耶（L.J. Cryer）單點力抗。

從未拿過NCAA冠軍的休士頓，下半場開始後由克萊耶以2顆3分球拉近比數，但是佛萊格開始發揮戰力，內外線均有建樹，他全場拿27分為兩隊最高，杜克在終場前8分多鐘，尚握有14分領先。

不過接下來4分多鐘，杜克攻勢完全停擺，尤其吉利斯（Mason Gillis）屢屢為對手送上進攻機會，休士頓由克萊耶配合夏普 （Emanuel Sharp）將比數追到僅4分差。最後1分多鐘，佛萊格雖然把握罰球機會，但夏普以3分球回擊，最後20秒休士頓的塔格勒（Joseph Tugler）點進2分，羅伯茲（J'Wan Roberts）又2罰皆中，休士頓在最後17秒竟以1分超前。

杜克得球權後佛萊格最後8秒跳投未進，克萊耶又2罰全中，全隊最後以70比67完成大逆轉，其中克萊耶全場26分居全隊之冠，夏普也貢獻16分。

休士頓曾多次殺入NCAA四強，過去也曾在1983年與1984殺入冠軍賽，但是從沒有封王紀錄。杜克挑戰隊史第6冠失利後，結果將由休士頓於美國時間7日出戰佛羅里達大學，爭取今年NCAA男籃的最後王座。