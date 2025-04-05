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NBA／楊恩創隊史新猷沒用 尼克狂飆外線賞老鷹3連敗

記者曾思儒／即時報導
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尼克隊球星唐斯（左）5日轟下30分、11籃板。（路透）
尼克隊球星唐斯（左）5日轟下30分、11籃板。（路透）

尼克隊球星布朗森（Jalen Brunson）上月腳踝扭傷後，今天第一次隨隊訓練，盡管今天碰老鷹隊仍沒上陣，但有隊友唐斯（Karl-Anthony Towns）轟下30分、11籃板領軍，率尼克第二節灌進40分奠定優勢，順利以121：105踢館成功，賞給老鷹3連敗。

尼克首節先取得38：31領先，第二節再打出40：22單節攻勢，領先擴大到78：53，第四節雖只有13分進帳，仍以兩位數差距奪勝。尼克今天外線手感火燙，團隊三分球29投15，命中率超過5成，7名球員有外線進帳，且先發球員得分都達兩位數，除唐斯飆破30分，阿努諾比（OG Anunoby）攻下24分，布里吉斯（Mikal Bridges）也有20分貢獻，聯手助隊穩住東區第3的位置。

布朗森3月6日碰湖人隊時扭傷右腳踝，連同今天已經連續缺陣15場，不過今天賽前首度和隊友一同熱身表示回歸倒數計時，尼克教練錫伯杜（Tom Thibodeau）說：「他已經非常接近了，當他準備好，我們會知道。」

布朗森缺陣的15場比賽，尼克戰績是9勝6敗。

老鷹楊恩（Trae Young）16分已是團隊最高，今天他還傳出9助攻，第一節第一個助攻出現超越原本瑞佛斯（Doc Rivers）1986到87賽季締造的單季823次隊史助攻紀錄；楊恩本季場均11.6助攻暫居聯盟助攻王，不過老鷹近6戰吞下5敗。

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