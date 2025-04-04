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NBA／「字母哥」大三元助公鹿退76人 里拉德有望歸隊

記者劉肇育／綜合報導
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「字母哥」狂轟35分、20助攻、17籃板史詩級大三元。(路透)
「字母哥」狂轟35分、20助攻、17籃板史詩級大三元。(路透)

在前一場比賽於主場擊敗太陽止敗後，公鹿於3日展開客場之旅，並在作客76人主場的賽事中靠著團隊7人得分上雙，其中「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿下35分、20助攻、17籃板史詩級大三元的表現，以126：113擊敗76人拿下2連勝，不僅贏球，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）也透露，後衛里拉德（Damian Lillard）仍有望在本季歸隊。

公鹿在3日展開客場3連戰，儘管受到右小腿深部靜脈血栓問題困繞的里拉德並未隨隊出征，不過總教練瑞佛斯在3日受訪時表示，收到來自球團關於里拉德恢復狀況良好的消息，並認為他有機會在本季的某個時刻歸隊，「我們現在比三天前更有希望，看看是否能夠迎接他回來。」

瑞佛斯坦言，在一切狀況仍是未定的情況下，球隊同時也在準備如何在沒有里拉德的情況下打球，「如果他可以回來，那我們會知道該怎麼做，但如果他將長時間缺陣，那我們確實有點不知道方向，這就是我們每天都在努力的方向，我們還有很多工作要完成。」

在里拉德持續缺陣的情況下，公鹿3日作客76人主場也打出精彩一戰，尤其是球隊一哥安戴托昆波繳出35分、20助攻、17籃板外帶2抄截的超級大三元，成為NBA史上首位單場繳出35分、20助攻、15籃板的球員，也是現役球員中第5位有過單場30分、15籃板、15助攻的球員，前4人為金塊約柯奇（Nikola Jokic）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、湖人唐西奇（Luka Doncic）、快艇哈登（James Harden）。

在安戴托昆波穿針引線下，公鹿3日共7人得分上雙，連續兩場比賽團隊命中率都超過5成5，三分球命中率超過5成，維持火熱的進攻狀態，至於本季飽受傷病所苦的76人，則以波納（Adem Bona）攻下28分最佳，葛萊姆斯（Quentin Grimes）和亞布塞萊（Guerschon Yabusele）分別有24分、10助攻和22分演出。

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