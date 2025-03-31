我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅彈劾案周五宣判 若通過…南韓60天內舉行大選

華裔富豪王純出資 SpaceX首載人繞飛南北極

NBA／放話要拿年度最佳球員 勇士格林卻自爆：以前不愛防守

記者曾思儒／即時報導
勇士隊前鋒格林(右)。（美聯社）
勇士隊前鋒格林(右)。（美聯社）

早早放話自己是NBA本季最佳防守球員候選人，勇士隊前鋒格林（Draymond Green）卻透露，不是總是那麼愛防守，但也明白自己的防守功力是成為勇士先發的最好途徑。

格林上節目《Dubs Talk》被問到，什麼原因讓他成為聯盟中最成熟的防守者之一，他說：「當我進入聯盟，防守不是我的工作，我傳球、投籃，創造進攻機會，這是我在做的事，但這不是讓我上場的途徑，必須是防守。」

隊友是擁有充足進攻火力的「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson），當時還有不動先發前鋒大衛李（David Lee），格林明白他別無選擇。

「那些日子裡，我在大衛李之後，我得分能力沒他好，所以我上場的途徑不會一樣，那我要如何上場？」格林回憶說，能讓自己獲得出賽時間的就是防守，確定方向後他就專注在上面，努力也得到回報。

2017年，格林獲得年度最佳防守球員，儘管之後沒能再進帳同樣獎項，他的防守功力仍獲得認可，今年也有機會進帳生涯第2座最佳防守球員獎座。

職業生涯因為防守而改變，握有4枚冠軍戒的格林說：「老實說，我非常喜歡防守，我很享受回到防守端，看著場上展開進攻時想，我現在要如何阻止？我很享受這一切。」

「大家都想要進攻，讓我們面對現實。我們都想要持球，想要得分，想要拿到助攻。進攻很有趣，防守對某些人來說沒那麼有趣，我絕對樂在其中。」格林總結說。

柯瑞 NBA

上一則

MLB／最熱銷球衣榜 道奇MVP連線進入前四名

下一則

MLB／不訝異選手使用魚雷球棒 道奇教頭訝異的是竟能合法研發

延伸閱讀

NBA／火箭擊落老鷹續穩坐西區第2 格林6000分隊史最年輕

NBA／火箭擊落老鷹續穩坐西區第2 格林6000分隊史最年輕
NBA／柯瑞摔傷超大聲 格林都嚇到 巴特勒主動扛責獲讚

NBA／柯瑞摔傷超大聲 格林都嚇到 巴特勒主動扛責獲讚
NBA／格林比柯瑞「睡覺」慶祝手勢 隊友稱呼「夢魘」

NBA／格林比柯瑞「睡覺」慶祝手勢 隊友稱呼「夢魘」
NBA／巴特勒飆罕見壓哨外線 勇士退尼克奪7連勝送柯爾大禮

NBA／巴特勒飆罕見壓哨外線 勇士退尼克奪7連勝送柯爾大禮

熱門新聞

曼斐斯灰熊的總教練詹金斯。（美聯社）

正朝NBA西區季後賽邁進 灰熊意外宣布開除總教練

2025-03-28 18:52
洋基隊29歲捕手艾斯卡拉。（路透）

MLB／從Uber司機變大聯盟球員 洋基29歲捕手圓夢落淚

2025-03-23 03:33
巴特勒。（路透）

NBA／巴特勒邁阿密開咖啡店 勇士成員沒打折還要被加價

2025-03-25 04:10
佐佐木朗希第2局沒投完就退場。（美聯社）

MLB／「簡單說就是技術不足」佐佐木朗希殘酷自評1.2局退場

2025-03-30 01:35
NBA密爾瓦基公鹿球星里拉德。（路透）

NBA／公鹿壞消息 當家後衛里拉德「血栓」無限期缺陣

2025-03-25 22:43
湖人29日以134：127擊敗灰熊隊。（路透）

NBA／20分優勢花光不怕 湖人「三巨頭」轟85分退灰熊止敗

2025-03-29 22:59

超人氣

更多 >
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
川普社安金減稅計畫 哪些退休者真正受益？

川普社安金減稅計畫 哪些退休者真正受益？