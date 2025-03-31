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NBA／灰狼、活塞爆嚴重衝突 球員+教練共7人遭驅逐出場

中央社／台北31日電
灰狼、活塞上演大亂鬥。（美聯社）
灰狼、活塞上演大亂鬥。（美聯社）

NBA明尼蘇達灰狼隊30日以123：104力退底特律活塞隊，雙方在第2節爆發嚴重衝突，導致共有7人遭到驅逐出場，包含5名球員、2名教練。

灰狼30日在主場迎戰活塞，此役雙方火藥味不斷，先是第2節剩下9分01秒，灰狼後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）遭吹判進攻犯規，準備起身時遭活塞前鋒史都華（Isaiah Stewart）用力推了一下，所幸兩人隨即被自家球員攔住，讓態勢並未進一步擴大，但可能也為接下來的衝突埋下導火線。

第2節剩下8分36秒時，灰狼中鋒瑞德（Naz Reid）切入製造活塞霍蘭德（Ron Holland）犯規，雙方發生口角，接著迪文森佐加入戰局，並率先出肘，導致狀況一發不可收拾，兩隊人馬隨即在場邊觀眾席前陷入混亂，迪文森佐一度還與史都華扭打。

經裁判重新審視畫面後，裁定共有7人遭到驅逐出場，其中活塞部分包含總教練畢克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）及球員史都華、霍蘭德、塞瑟（Marcus Sasser），灰狼方面則是助理教練普里吉歐尼（Pablo Prigioni）及球員迪文森佐、瑞德。

灰狼總教練范奇（Chris Finch）賽後接受媒體聯訪時認為，衝突升級主因是對手，「這場比賽身體對抗性太強，我就有預感會有衝突發生，不過永遠不希望看到這種情況。」

畢克斯塔夫則提到，即便衝突不該發生，但看到球員們堅持立場，互相支持、保護隊友。

以6分落後進入中場休息的灰狼，下半場急起直追，尤其在愛德華（Anthony Edwards）單節飆進4記三分球的帶領下，團隊在第3節轟進38分，一舉逆轉戰局，並奠定勝基，最後以19分之差帶走比賽勝利。

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