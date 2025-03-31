NBA／騎士收60勝 米契爾自評「本季最佳」季後賽頭號種子在望

米契爾攻守兩端的全能發揮助騎士取得隊史第3次60勝。(路透)

騎士在本季締造歷史新頁。靠著米契爾（Donovan Mitchell）攻守兩端的全能發揮，克里夫蘭騎士30日在主場以127：122力退快艇 ，迎來本季第60勝，這是自2009-10年以來首度達成60勝里程碑，亦是隊史第3次。

騎士隊史單季最多勝出現在2008-09年賽季，當時在詹姆斯（LeBron James）的帶領下取得66勝；隔年騎士又拿下61勝。目前騎士還剩下7場例行賽，有機會挑戰這兩項紀錄。

米契爾此役攻下24分、12籃板與7助攻，並送出4次抄截，總教練亞特金森（Kenny Atkinson）賽後直言：「他今天的表現，是他本季最完整的一場比賽。他在攻守兩端展現成熟的判斷力與領袖氣場，能完全掌控比賽節奏。」

談到球隊達成60勝的壯舉，米契爾語氣謙遜但眼神堅定：「我們知道這是一個重要的里程碑，但這不是我們的最終目標。我們想要的是季後賽 的成功，甚至是總冠軍，我們不會停下來。」

除了米契爾外，中鋒艾倫（Jarrett Allen）貢獻全場最高的25分，莫布里（Evan Mobley）也補上22分，葛蘭德（Darius Garland）則有19分進帳。艾倫提到球隊目前的化學效應時表示：「大家都知道彼此該做什麼，我們信任彼此，這就是為什麼我們贏下這些艱難比賽。」

本場比賽勝利後，騎士戰績來到60勝，領先東區第2名、衛冕軍塞爾提克達4.5場勝差，季後賽頭號種子在望。總教練亞特金森坦言，這樣的成就遠超預期：「老實說，我的內部目標只是比去年更好。但這支球隊不只進步，而是徹底升級，這代表他們的成熟和承擔。我們要好好慶祝一下這個成績——雖然這不是最終目標，但在NBA 拿到60勝真的很難。」

亞特金森也補充，他相信這樣的團隊文化與態度，會在接下來的季後賽帶來更多突破。「這只是個開始，真正的挑戰現在才要開始。」他說。