NCAA／奧本攜休士頓晉級「最終4強」 各區第1種子全數出線

奧本大學男籃選手布魯姆30日拿下25分，率領球隊晉級4強。（美聯社）

全美大學體育聯盟（NCAA ）男籃賽，奧本大學30日以70比64力退密西根州 大，休士頓 大學則以69比50擊垮田納西大學，兩支勝隊加上已晉級的杜克與佛羅里達，最終4強全部出爐。

今年NCAA「最終4強」（Final Four）全出自各區第1種子，這是自2008年以來的首次。在30日的8強戰中，奧本大學在布魯姆（Johni Broome）單場25分與14個籃板表現下，最後是70比64擊退密西根州立大學。

戰績32勝5敗的奧本大學是隊史第2次踏入最終4強，奧本大學之前唯一一次闖入4強是在2019年，當時的教練也是現在的皮爾（Bruce Pearl）。

另一場8強戰，休士頓大學由克萊耶（L.J. Cryer）的17分領軍，另外夏普（Emanuel Sharp）在下半場也得到他全場16分中的14分，最後休士頓大學以69比50取勝，隊史第7次進入最終4強，也是2021年以來首次。

休士頓大學男籃選手克萊耶（中）30日拿下17分，率領球隊晉級4強。（路透）

休士頓大學曾兩度打進NCAA冠軍賽，不過在1983年輸給北卡羅來納州立大學，1984年輸給喬治城大學。

今年NCAA最終4強將在4月5日捉對廝殺，分別是由杜克大學對休士頓大學，奧本大學對佛羅里達大學。