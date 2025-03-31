我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普25%汽車關稅 不買車的人這1原因也會被波及

想試但不好意思啟齒？ 這款口味冰淇淋終於問世

NCAA／奧本攜休士頓晉級「最終4強」 各區第1種子全數出線

中央社／紐約30日電
奧本大學男籃選手布魯姆30日拿下25分，率領球隊晉級4強。（美聯社）
奧本大學男籃選手布魯姆30日拿下25分，率領球隊晉級4強。（美聯社）

全美大學體育聯盟（NCAA）男籃賽，奧本大學30日以70比64力退密西根州大，休士頓大學則以69比50擊垮田納西大學，兩支勝隊加上已晉級的杜克與佛羅里達，最終4強全部出爐。

今年NCAA「最終4強」（Final Four）全出自各區第1種子，這是自2008年以來的首次。在30日的8強戰中，奧本大學在布魯姆（Johni Broome）單場25分與14個籃板表現下，最後是70比64擊退密西根州立大學。

戰績32勝5敗的奧本大學是隊史第2次踏入最終4強，奧本大學之前唯一一次闖入4強是在2019年，當時的教練也是現在的皮爾（Bruce Pearl）。

另一場8強戰，休士頓大學由克萊耶（L.J. Cryer）的17分領軍，另外夏普（Emanuel Sharp）在下半場也得到他全場16分中的14分，最後休士頓大學以69比50取勝，隊史第7次進入最終4強，也是2021年以來首次。

休士頓大學男籃選手克萊耶（中）30日拿下17分，率領球隊晉級4強。（路透）
休士頓大學男籃選手克萊耶（中）30日拿下17分，率領球隊晉級4強。（路透）

休士頓大學曾兩度打進NCAA冠軍賽，不過在1983年輸給北卡羅來納州立大學，1984年輸給喬治城大學。

今年NCAA最終4強將在4月5日捉對廝殺，分別是由杜克大學對休士頓大學，奧本大學對佛羅里達大學。

休士頓 NCAA 密西根州

上一則

「50─50」超過106萬美元售出 創下大谷球員卡新紀錄

延伸閱讀

占機廁過長被機師破門拖出 男被告反訴聯航與國安部

占機廁過長被機師破門拖出 男被告反訴聯航與國安部
NCAA甜蜜16強賽 今晚在舊金山大通中心上演

NCAA甜蜜16強賽 今晚在舊金山大通中心上演
NCAA／杜克大學普羅克特、佛雷格聯手 殺入男籃甜蜜16強

NCAA／杜克大學普羅克特、佛雷格聯手 殺入男籃甜蜜16強
NCAA／「NBA準狀元」佛雷格復出 杜克男籃奪首勝

NCAA／「NBA準狀元」佛雷格復出 杜克男籃奪首勝

熱門新聞

洋基隊29歲捕手艾斯卡拉。（路透）

MLB／從Uber司機變大聯盟球員 洋基29歲捕手圓夢落淚

2025-03-23 03:33
曼斐斯灰熊的總教練詹金斯。（美聯社）

正朝NBA西區季後賽邁進 灰熊意外宣布開除總教練

2025-03-28 18:52
巴特勒。（路透）

NBA／巴特勒邁阿密開咖啡店 勇士成員沒打折還要被加價

2025-03-25 04:10
NBA密爾瓦基公鹿球星里拉德。（路透）

NBA／公鹿壞消息 當家後衛里拉德「血栓」無限期缺陣

2025-03-25 22:43
勇士隊當家球星柯瑞。（路透）

NBA／柯瑞個人訓練「不對勁」柯爾：盼周五回歸

2025-03-25 20:45
世界女網排名第一的莎芭蓮卡29日拿下邁阿密公開賽后冠。（歐新社）

網球／莎芭蓮卡直落2 奪下邁阿密網賽女單冠軍

2025-03-29 21:25

超人氣

更多 >
川普24小時六度出手 加州成箭靶

川普24小時六度出手 加州成箭靶
理財如果篇／如果我有10萬元閒錢 規畫儲蓄 為退休做準備

理財如果篇／如果我有10萬元閒錢 規畫儲蓄 為退休做準備
自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個

自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個
理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了
受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑

受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑