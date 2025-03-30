NBA／泰托姆傷癒復出轟準大三元 率塞爾蒂克奪8連勝

泰托姆29日繳出「準大三元」29分、10籃板、8助攻。(美聯社)

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克球星泰托姆29日傷癒復出，繳出「準大三元」29分、10籃板、8助攻，率隊以121：111擊敗聖安東尼奧馬刺 ，勇奪近期8連勝。

近況火燙的塞爾蒂克29日作客馬刺，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）也順利克服左腳踝扭傷、如願回歸戰線，從開局塞爾蒂克就占優勢，帶著雙位數領先進入中場休息，甚至第3節一度擴大至逼近20分差，在近乎整場皆處於領先情況下，塞爾蒂克最後以10分之差取勝。

此役傷癒復出的泰托姆表現亮眼，不僅攻下全場最高29分，還外帶10籃板、8助攻，向外界證明自己傷勢已經沒有大礙。泰托姆賽後接受媒體聯訪時笑說，過去幾天無法上場感覺很無聊，並提到受傷當下有聽到「啪」一聲，「一開始很痛，但我很快就知道不會休息太久。」

例行賽進入尾聲，塞爾蒂克延續8連勝氣勢，穩居東區第2名位置，泰托姆認為，全隊按照比賽計畫進行，並在過程中不斷挑戰自己，專注達到目標，「我也很開心傷勢恢復，朝著好的方向前進。」

值得一提的是，季前大動作補進喬治（Paul George）的費城 76人，被看好有望躋身東區前段班，沒想到整季飽受傷兵困擾，尤其球星安比德（Joel Embiid）、喬治相繼宣告本季報銷，隨著29日以95：118不敵邁阿密熱火，讓76人確定無緣取得季後賽 門票。