NBA／柯瑞歸隊就飆5三分球、23分 勇士橫掃鵜鶘止2連敗

柯瑞。(路透)

勇士28日在作客鵜鶘主場的賽事中迎回骨盆挫傷的主控柯瑞 （Stephen Curry），不過面對多名傷兵缺陣的鵜鶘，勇士卻在上半場被對手一路糾纏，但下半場勇士團隊逐漸找回進攻火力，並在第四節擴大領先差距，最終以111：95本賽季橫掃鵜鶘，也終止近期的2連敗。

勇士主控柯瑞在上周與暴龍之戰摔傷導致骨盆挫傷後，過去兩場比賽都缺陣，球隊也苦吞一波2連敗，不過在與鵜鶘之戰他也歸隊助拳，在上半場他就投進4顆三分球拿下16分。

但少了威廉森（Zion Williamson）、麥凱倫（C.J. McCollum）等多名主力的鵜鶘也展現十足韌性，上半場布朗（Bruce Brown）與米西（Yves Missi）就都有雙位數得分表現，加上替補上陣的裴頓（Elfrid Payton）也成功串聯球隊攻勢，幫助鵜鶘上半場打完還保有3分領先。

不過易籃後勇士團隊火力逐漸加溫，靠著柯瑞與庫明加（Jonathan Kuminga）領軍打出一波12：4的攻勢拉開差距，第四節更在鵜鶘頓失手感的情況下，以一波17：3猛攻奠定勝基，最終勇士就以16分差距取勝，終止2連敗，本賽季面對鵜鶘也完成橫掃。

勇士以剛復出的柯瑞投進5顆三分球攻下23分、6助攻表現最佳，巴特勒則有18分、10籃板、4助攻，包括兩人在內團隊共6人得分上雙，至於鵜鶘則以布朗18分最佳，但得分全都集中在前三節。