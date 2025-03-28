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NBA／小哈德威狂飆7顆三分球 活塞終止對戰騎士12連敗

記者劉肇育／即時報導
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小哈德威(右)全場猛轟7顆三分球。(路透)
小哈德威(右)全場猛轟7顆三分球。(路透)

在聯盟戰績龍頭雷霆持續連勝改寫隊史紀錄的情況下，排名第2名的騎士今天卻在活塞主場踢到鐵板，活塞在射手小哈德威（Tim Hardaway Jr.）全場猛轟7顆三分球拿下32分下，以133：122終止對戰騎士的12連敗，也讓騎士與雷霆勝差已經來到2.5場。

騎士在日前苦吞4連敗後又拉出一波3連勝，避免被龍頭雷霆拉開差距，不過今天作客活塞主場卻遭遇苦戰，活塞當家射手小哈德威在上半場就火力全開，個人首節就拿下13分，前兩節合計砍進4顆三分球拿下19分，帶領活塞取得5分領先。

易籃後，儘管葛蘭德（Darius Garland）投進三分球幫助騎士追到僅剩3分差距，但活塞也延續上半場的火燙手感，以一波12：1的攻勢再度拉開差距，甚至單節拿下38分，將領先擴大到20分以上。

末節騎士則是在一哥米契爾（Donovan Mitchell）領軍下試圖反撲，甚至在倒數3分半鐘時追到僅剩2分差距，不過關鍵時刻活塞畢斯利（Malik Beasley）在三分線外出手造成犯規，在三罰命中後施羅德（Dennis Schroder）又在中距離拿下2分，加上湯普森（Ausar Thompson）連續兩波進攻轟炸籃框，最終活塞就以11分差距中斷對戰騎士的12連敗。

活塞今天共7人得分上雙，其中以小哈德威投進7顆三分球拿下32分表現最佳，頂替康寧漢（Cade Cunningham）擔任主控的施羅德則有17分、10助攻、7籃板全能演出，畢斯利則砍進3顆三分球拿下19分，至於騎士則以米契爾38分最佳，葛蘭德則有21分演出。

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