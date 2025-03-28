NBA／柯瑞混戰訓練狀態佳 28日可望復出

勇士隊柯瑞19日受傷後暫時休兵，預計28日回歸球場。(美聯社)

勇士隊主控柯瑞 （Stephen Curry）在日前與暴龍隊之戰摔傷，導致骨盆挫傷缺席兩場比賽，勇士也苦吞2連敗後，27日傳出可望在28日勇士與鵜鶘隊的比賽中復出，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也直言，儘管復出計畫還沒有正式拍板，但柯瑞目前身體感覺良好，讓他樂觀看待柯瑞於28日回歸。

柯瑞在上周與暴龍之戰在一次切入過程中背部著地摔傷，最終經檢查為骨盆挫傷，讓原本就有背傷在身的柯瑞，過去兩場比賽都無法出賽，勇士也接連不敵老鷹隊與熱火隊，苦吞巴特勒（Jimmy Butler）加盟後的首次連敗。

而近日柯瑞也已經恢復練球，並傳出有可能在明天與鵜鶘之戰歸隊，在27日他也與球隊進行了6分鐘的混戰訓練，結束後還進行了個人訓練，讓總教練柯爾直言，儘管球隊還沒有正式決定柯瑞的復出時程，但他個人抱持樂觀態度，「他看起來感覺很棒，他將像前幾天一樣進行一些個人訓練，這可以讓他感受和測試自己的身體狀況，我對此感到樂觀。」

勇士隊友波傑姆斯基（Brandin Podziemski）27日受訪時表示，柯瑞在這次的混戰訓練中看起來沒有太大問題，「我希望他明天可以上場，顯然我們很需要他，但我仍希望他是百分之百健康，不希望催促他回來。」