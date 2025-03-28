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NBA／回敬詹皇 公牛吉迪壓哨三分球絕殺湖人

記者劉肇育／綜合報導
詹姆斯前一場比賽絕殺補籃終止3連敗，如今卻反成為遭到絕殺的目標。（美聯社）
詹姆斯前一場比賽絕殺補籃終止3連敗，如今卻反成為遭到絕殺的目標。（美聯社）

前場比賽靠著詹姆斯（LeBron James）絕殺補籃終止3連敗的湖人隊，27日卻反成為遭到絕殺的目標，在作客公牛隊的賽事中，湖人雖然在倒數3.1秒由里夫斯（Austin Reaves）上籃命中逆轉戰局，不過公牛吉迪（Josh Giddey）卻在比賽槍響同時投進「Logo shot」絕殺三分球，幫助公牛以119：117逆轉湖人。

湖人前一場比賽作客溜馬隊主場，在一路與對手糾纏的情況下，最終靠著詹姆斯在比賽槍響同時補進唐西奇（Luka Doncic）出手未進的跳投，最終以1分差距終止3連敗，而27日湖人客場之旅來到公牛主場卻成為反遭絕殺的目標。

公牛與湖人27日在上半場展開激烈的拉鋸戰，不過易籃後湖人卻打出單節32：17的攻勢拉開差距，但第四節公牛火力及時甦醒，在三分線外下起狂風暴雨，團隊單節砍進11顆三分球，且其中4顆還是集中在比賽最後1分鐘，並由4名不同球員投進。

倒數46秒公牛先是由赫爾特（Kevin Huerter）投進三分球，幫助開節16分落後劣勢的公牛追到僅剩1分差距，不過湖人里夫斯連得4分幫助湖人止血，但公牛威廉斯（Patrick Williams）、懷特（Coby White）卻連進2顆三分球再度逆轉戰局，其中懷特投進的三分球還是詹姆斯在倒數7秒發生致命失誤後投進，讓公牛一度有機會帶走勝利。

但湖人里夫斯關鍵時刻再度突破公牛防線，於倒數3.1秒上籃得手，湖人反取得1分領先，而沒有暫停的公牛在發球後，由吉迪帶球突破，並在半場時將球投出，最終戲劇化的進球絕殺湖人，最終公牛就以119：117擊敗湖人，收下4連勝，湖人則是吞下近5場比賽以來的第4敗。

公牛27日團隊共投進19顆三分球，其中11顆集中在第四節，包括吉迪、懷特、赫爾特都各投進4顆以上三分球，得分也都超過20分，至於湖人則以里夫斯30分表現最佳，唐西奇則有25分、10籃板、7助攻，詹姆斯17分、12助攻。

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