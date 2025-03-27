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NBA／塞爾蒂克大勝太陽收7連勝 單季客場淨勝分史上第2

記者劉肇育／即時報導
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塞爾蒂克布朗。（美聯社）
塞爾蒂克布朗。（美聯社）

塞爾蒂克隊26日在球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）缺陣的情況下作客4連勝的太陽隊主場，不過首節「綠衫軍」就反客為主狂轟10記三分球，在全場最多領先到34分的情況下，最終也以132：102斬斷太陽4連勝，塞爾蒂克則是拿下7連勝。

近期在杜蘭特（Kevin Durant）與布克（Devin Booker）輪番開砲下拉出一波4連勝的太陽，26日在主場迎戰塞爾蒂克，卻在首節就遭到「綠衫軍」重砲轟炸，開賽後塞爾蒂克就連續投進7顆三分球，打出一波21：9的攻勢，不過太陽首節表現也不遑多讓，在杜蘭特單節16分領軍下，首節打完以38：42小幅落後塞爾蒂克。

不過杜蘭特26日在進攻端卻沒有得到太多隊友的支援，扣除他，全隊僅有布克（Devin Booker）和理查茲（Nick Richards）得分上雙，但布克全場出手13次僅命中4球、拿下14分，且三分球還僅有6投1中表現。

反觀塞爾蒂克26日少了泰托姆依舊展現多點開花攻勢，不僅波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）拿下與杜蘭特相同的30分，其他4名先發球員也都有雙位數得分表現，包括布朗（Jaylen Brown）、懷特也都有單場4顆三分球命中表現，分別攻下24分和16分，這也讓「綠衫軍」在後三節逐漸拉開比分差距，最終以30分差收下7連勝，並中斷太陽4連勝。

而塞爾蒂克本賽季已經第6度在客場贏對手至少25分，在聯盟史上排名第3名，僅次於2016年馬刺隊的8次，以及塞爾蒂克在2022年所創下的7次，且本季在客場的平均淨勝分也達到10.27分，超越本賽季雷霆的10.25分，在NBA史上排名第2名，僅次於1972年湖人隊的平均11.32分。

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