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NBA／布朗尼狂飆39分 老爸詹皇限動六連發

記者曾思儒／綜合報導
布朗尼（右）在發展聯盟狂轟新高39分。(美聯灶)
布朗尼（右）在發展聯盟狂轟新高39分。(美聯灶)

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和兒子布朗尼（Bronny James）本季同披紫金戰袍，寫下父子同隊佳話，布朗尼也努力展現自己屬於NBA的實力，24日在發展聯盟狂轟新高39分，助南灣湖人隊（Lakers' South Bay）以122：118擊退聖克魯斯勇士隊（Santa Cruz Warriors），好表現讓爸爸與有榮焉，連續轉發6則兒子的限時動態。

上場38分鐘的布朗尼全場21投14中，包括8投4中的三分彈，另外有4助攻、4抄截和1阻攻，另外也出現平個人最多的7失誤。打出發展聯盟代表作的前4天，他剛在NBA打出最佳表現，面對公鹿隊出賽在湖人的新高30分鐘，攻下17分也寫個人新猷，不過湖人在詹姆斯、唐西奇（Luka Doncic）都缺陣下，以89：118慘敗．

湖人雖輸球，布朗尼的表現至少讓之前稱他只屬於發展聯盟的美國《ESPN》球評史密斯（Stephen A. Smith）承認「我可能錯了」，不過接續碰公牛隊的比賽，布朗尼4投盡墨只拿2分，接續就又到發展聯盟。

布朗尼先前發展聯盟最高得分是1月底的31分，24日轟下新高39分，他被問到是否想證明自己，布朗尼回說：「就是要展現我屬於那裡，這就是我試著要證明的事情。很多人說我不是，但我就是每天來工作，每天訓練，試著每天變得更好，每天去證明自己。」他補充說，能用實際表現讓批評自己的人閉嘴的感覺非常棒，自己也會持續前進。

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