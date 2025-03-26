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NBA／葛蘭德第4節接管戰局 騎士險勝拓荒者收2連勝

記者劉肇育／即時報導
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騎士葛蘭德(前)25日攻下全場最高的27分外帶8助攻。（美聯社）
騎士葛蘭德(前)25日攻下全場最高的27分外帶8助攻。（美聯社）

在日前苦吞4連敗並讓出聯盟戰績龍頭寶座後，騎士隊在前場比賽於爵士隊主場成功止敗，25日客場之旅最後一站來到波特蘭，在整場比賽被對手一路糾纏的情況下，到比賽最後5分鐘才靠著葛蘭德（Darius Garland）連得8分的表現拉開差距，最終以122：111收下2連勝，不過在25日龍頭雷霆也取勝的情況下，雙方仍有2場勝差。

騎士25日客場4連戰最後一場比賽來到拓荒者隊主場，在球隊一哥米契爾（Donovan Mitchell）缺陣的情況下，騎士25日打得一點都不輕鬆，仍有機會衝擊西區附加賽席次的拓荒者，25日共有6人得分來到雙位數，其中21歲菜鳥中鋒克林根（Donovan Clingan）更是在禁區帶給騎士不小威脅，他全場進帳18分、12籃板、3阻攻，其中包括抓下8顆進攻籃板，重創騎士禁區。

不過不論是團隊經驗還是戰力都佔有優勢的騎士，在第四節拉鋸階段也由葛蘭德領銜出擊，他在拓荒者於比賽最後7分多鐘追到僅剩4分差距時，先是接連送出助攻給艾倫（Jarrett Allen）在籃下取分以及麥瑞爾（Sam Merrill）投進三分球，隨後更是自己連得8分接管戰局，幫助騎士在比賽最後3分鐘保有12分領先優勢，最終騎士也以11分差距收下2連勝。

騎士葛蘭德25日攻下全場最高的27分外帶8助攻，莫布里（Evan Mobley）則有21分、12籃板進帳，替補上陣的傑洛米（Ty Jerome）更是投進4顆三分球拿下25分，成為騎士25日的板凳奇兵，至於拓荒者除了克林根表現亮眼外，夏普（Shaedon Sharpe）與韓德森（Scoot Henderson）也攻下18分。

夏普

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