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NBA／公鹿壞消息 當家後衛里拉德「血栓」無限期缺陣

中央社／台北26日電
NBA密爾瓦基公鹿球星里拉德。（路透）
NBA密爾瓦基公鹿球星里拉德。（路透）

NBA密爾瓦基公鹿今天宣布，陣中球星里拉德被診斷出右小腿深部靜脈血栓，將無限期缺陣，他目前已服用抗凝血藥物穩定狀況。

現年34歲的里拉德（Damian Lillard）因右小腿拉傷，已連續3場比賽高掛免戰牌，沒想到今天被診斷出右小腿深部靜脈血栓，將無限期缺陣，目前里拉德透過抗凝血藥物穩定狀況，並定期接受檢測，公鹿球團強調，確保他在安全情況下回歸。

公鹿總經理霍斯特（Jon Horst）在聲明中指出，里拉德的健康是公鹿球團的首要任務，並提到醫師認為他的血栓情況很大機率不會再發生，「我們將支持他通過每週嚴格的檢查標準，確保他安全的重返球場。」

里拉德則透過聲明提到，很遺憾發生了無法控制的事情，並表示將與公鹿的醫療團隊攜手保護自己健康與安全，即便非常熱愛籃球，但必須為了家庭、孩子著想，「我很感激公鹿球團迅速安排相關檢測，在整個過程中不斷給予支持，我期待克服這道難關，延續自身的職業生涯。」

值得一提的是，聖安東尼奧馬刺新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）日前也被診斷出右肩深部靜脈血栓，已經確定本季報銷。如今里拉德也因同樣狀況導致無限期缺陣，勢必對公鹿戰力造成一定程度影響，尤其他在本季場均貢獻24.9分、7.1助攻，與「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）聯手幫助公鹿暫居東區第5名。

字母 馬刺

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