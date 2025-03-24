我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯夫人將率團訪問 格陵蘭朝野很感冒：挑釁意味十足

北卡3處爆野火、2地控制率0% 南卡宣布緊急狀態

NCAA／肯塔基擊敗伊利諾闖16強 新血陣容刷新紀錄

中央社／密爾瓦基23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
肯塔基大學野貓隊23日擊敗對手，晉級甜蜜16強，陣中明星球員布雷亞砍下23分。(路透)
肯塔基大學野貓隊23日擊敗對手，晉級甜蜜16強，陣中明星球員布雷亞砍下23分。(路透)

肯塔基大學23日在全美大學體育聯盟（NCAA）男籃錦標賽中西區第2輪賽事，以84比75擊敗第6種子伊利諾大學，其中布雷亞（Koby Brea）砍下23分，奧維（Otega Oweh）貢獻15分。

哥倫比亞廣播公司（CBS）記者諾蘭德（Matt Norlander）報導，肯塔基大學野貓隊（Kentucky Wildcats）已將隊名銘刻在NCAA歷史上，成為有史以來第1支闖入甜蜜16強，但所有上個賽季得分球員今年全不在陣中的球隊。

戰績24勝11負的肯塔基大學，28日將在印第安納波利斯（Indianapolis）舉行的16強賽中，對陣第2種子田納西。

由於名帥卡利巴瑞（John Calipari）離開肯塔基前往阿肯色大學執教，肯塔基損失去年陣中所有貢獻得分的球員，總教練波普（Mark Pope）面臨球隊重建的艱鉅任務。

野貓在轉隊球員與才華洋溢的新人帶領下迎接挑戰，出人意外地闖進三月瘋的第2個週末。

肯塔基在32強賽對上第6種子伊利諾大學，幾家運彩公司對不被看好的野貓開出受讓2.5分，但野貓看起來一點也不膽怯，他們鎮定、自信，展現出肯塔基籃球隊特有的堅韌精神。

肯塔基下半場前5次投籃全部命中，打出一波10比0攻勢；威廉斯（Amari Williams）成功抄截並快攻灌籃，幫助野貓以47比32領先。

在比賽還剩9分半鐘時，布雷亞連續為肯塔基拿下10分，率領全隊以70比54領先。

野貓在比賽最後1分01秒投進8個罰球保住勝果，這是全隊自2019年以來首次晉級甜蜜16強。

波斯韋爾（Kylan Boswell）為戰績22勝13負的伊利諾大學拿下23分，伊維西奇（Tomislav Ivisic）繳出19分，雅庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）也有13分入帳。

伊利諾大學教練恩德伍德（Brad Underwood）說：「這場比賽在全場與下半場開始時即已分出勝負。我們因失誤被對手拿下26分，所以我們14次失誤中有13次的結果是活球。你不能有失誤。」

肯塔基的布雷亞16投10中，其中三分球8投進3，奧維12投6中。巴特勒（Lamont Butler）拿下14分，威廉斯拿下全場最多的10個籃板。

巴特勒說：「我們在整個分區階段都經過實戰考驗。分區賽事非常激烈。我們與許多強隊交手，但我們保持堅韌，團結一致。今天就展現出這一點。每個人都懷著對彼此的愛和熱情打球，我們唯一關心的是下一場比賽。」

NCAA

上一則

NBA／雷霆2分差橫掃快艇 哈登紀錄夜留下遺憾

延伸閱讀

NBA／下戰對決前東家熱火 巴特勒：就是另一場比賽

NBA／下戰對決前東家熱火 巴特勒：就是另一場比賽
NBA／柯瑞摔傷超大聲 格林都嚇到 巴特勒主動扛責獲讚

NBA／柯瑞摔傷超大聲 格林都嚇到 巴特勒主動扛責獲讚
NBA／柯瑞傷退 巴特勒大三元率勇士屠暴龍

NBA／柯瑞傷退 巴特勒大三元率勇士屠暴龍
NBA／柯瑞摔傷暴龍主動喊暫停 巴特勒大三元領軍取勝

NBA／柯瑞摔傷暴龍主動喊暫停 巴特勒大三元領軍取勝

熱門新聞

道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）挑戰海膽。（擷自大谷翔平IG）

大谷翔平請客 177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽吃完笑了

2025-03-16 13:18
大谷翔平(右)與長嶋茂雄合影。(擷自大谷翔平IG)

大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目

2025-03-15 13:36
小熊隊投手今永昇太(左)、外野手鈴木誠也(右)今天接受媒體聯訪。

MLB／扛開幕戰今永昇太感受壓力 晚會幽默致詞逗笑隊友

2025-03-14 00:50
道奇隊遠征東京，班達、史考特、史奈爾帶回滿滿戰利品。圖／取自道奇官方IG

MLB／逛超商遇到大谷翔平賣飯糰 史奈爾：我認識他

2025-03-15 16:58
波傑姆斯基(左)、巴特勒(右)。 (美聯社)

NBA／與眾不同的巴特勒 勇士隊友爆料士官長獨特賽前儀式

2025-03-19 23:00
大谷翔平找來名廚宴請道奇隊友。（取材自大谷翔平官方Instagram）

MLB／大谷翔平找的晚宴名廚曝光 最難預訂壽司、燒鳥店都來了

2025-03-17 00:40

超人氣

更多 >
吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊
好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」

好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」
訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯

訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯
弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵
Texas Roadhouse他點最便宜餐「吃爆麵包」 推兩款牛排：真正好吃

Texas Roadhouse他點最便宜餐「吃爆麵包」 推兩款牛排：真正好吃