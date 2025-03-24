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NBA／騎士止4連敗 追平詹姆斯時期客場最多勝紀錄

記者曾思儒／綜合報導
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米契爾開心騎士隊贏球，止住4連敗。（美聯社）
米契爾開心騎士隊贏球，止住4連敗。（美聯社）

騎士隊23日終於止住4連敗，點點開花加上主宰禁區下以120：91大勝爵士隊，這場勝利也讓本季的騎士追平「小皇帝」詹姆斯時期寫下的客場最多勝紀錄，加上本季還有5場客場賽事，有機會締造隊史新猷。

詹姆斯2008到09球季率隊打下客場27勝，迄今仍是隊史紀錄，本季的騎士客場戰績已累積到27勝9敗，23日先追平隊史最佳，接續還要再到拓荒者隊、活塞隊、馬刺隊、溜馬隊和尼克隊踢館，都有機會改寫紀錄。

終於止住本季最長4連敗，23日攻下16分的米契爾（Donovan Mitchell）說：「這是很長的賽季，我們會經歷些高低潮，沒有打出最好表現。」他也提到，若是連敗發生在去年一開季，相信狀況不會如此，「這都是球季一部分，一切都是為了變得更好，今晚贏了，我們度過了難關。」

騎士23日點點開花，共有6名球員得分達兩位數，下半場一波15：0猛攻鎖定勝利，內線得分更以60：30大勝爵士。

米契爾表示，球隊轉換快攻有打出來，「這是一場很棒的勝利，現在我們要繼續做好該做的事。」

艾倫（Jarrett Allen）23日貢獻騎士最高的18分，莫布里（Evan Mobley）貢獻11分、11籃板；爵士以菲利波斯基（Kyle Filipowski）的18分最高。

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