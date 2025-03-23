NBA／下戰對決前東家熱火 巴特勒：就是另一場比賽

巴特勒22日攻下25分、8助攻。（路透）

勇士隊22日展開客場6連戰，22日以115：124敗給老鷹隊後，25日就要和熱火隊交手，這也是「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）上月透過交易到勇士後第一次遭遇前東家，對於重返邁阿密他強調「就是另一場比賽」。

當家球星柯瑞 （Stephen Curry）因傷缺陣下，巴特勒22日再度挑起大梁，但攻下25分、8助攻沒能助隊延續連勝，下一戰又是要碰老東家，巴特勒不諱言自己是被熱火交易，「是的，結果並不如大家預期等等，不過對我來說這已經是很久以前的事了，我甚至沒想到這些，除了這支球隊（勇士）的發展，其他我都沒關注。」

自從巴特勒上月初交易到勇士後，勇士20場比賽打下16勝4敗佳績，熱火近期卻是苦吞2008年後首度的10連敗，巴特勒離開後的21場比賽只拿4勝。

不只是巴特勒要在交易後首度面對前東家，維金斯（Andrew Wiggins）和安德森（Kyle Anderson）也將和勇士前隊友再聚首。

相較巴特勒的雲淡風輕，格林倒是說，知道出戰熱火對新隊友的重要性，「我知道這對他是重大一戰，我們想為巴特勒贏下比賽，他們也會想為維金斯贏球，我們必須做好準備。」

巴特勒在熱火的5個多球季曾2度率隊打進總冠軍賽 ，得到球迷許多愛戴，不過他表示並不會好奇回到邁阿密會得到怎樣的回應，他說：「沒什麼差別，我現在是勇士一份子，我愛那群粉絲，他們在我還在時給了我很多的愛，但我現在去那是要贏球，我是在敵隊陣營。」

被問到如何描述在邁阿密的時光？巴特勒坦言，畢竟沒能完成奪冠目標，但球隊也曾打出很好的內容、有過快樂時光。

柯瑞預計明天進行再一次評估，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）表示柯瑞應該能在客場6連戰期間回歸，巴特勒則是將更多注意力放在球場，像是如何在柯瑞缺陣下打下前東家。

「對我來說就是另一場比賽，我們當然希望奪勝，所以我們必須很快找到解決方案。」巴特勒說。