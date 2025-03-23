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NBA／詹姆斯、八村壘復出 公牛31分差大勝湖人

記者曾思儒／即時報導
詹姆斯(左)復出戰拿下17分。（路透）
詹姆斯(左)復出戰拿下17分。（路透）

因腹股溝拉傷缺陣2星期的湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James），22日碰公牛隊的比賽復出，但球隊守不住公牛外線，遭芝加哥大軍下半場狂轟81分，寫下146：115的大勝。

詹姆斯是3月8日出戰衛冕軍塞爾蒂克隊的第四節成傷兵，之後連續缺席7場比賽；少了這位本季場均有25.0分、8.5助攻和8.2籃板的超級球星，湖人戰績3勝4敗。

不只詹姆斯22日回歸，因左膝肌腱傷勢連續缺陣12場的八村壘也同場復出，湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）透露，接續幾戰會將八村壘上場時間控制在20到24分鐘之間，同時開心季後賽前陣容漸漸回歸。

迎接兩名大將回歸的湖人，第一節仍看唐西奇（Luka Doncic）發揮，不過公牛有懷特（Coby White）單節16分發揮，首節取得32：31微幅領先。

第二節唐西奇持續累積分數，他節末投進單場第6記三分球助隊59：59追平比分，但公牛靠懷特和吉迪（Josh Giddey）聯手拿下6分，儘管唐西奇再補進第7顆三分彈，公牛半場仍握有65：62優勢。

唐西奇上半場就有三分球10投7中29分外帶7籃板演出，詹姆斯8投2中拿5分。

公牛第三節外線連發，單節8顆三分球灌進39分，帶著104：89領先進入決勝節；第四節公牛進攻火力不停歇，單節又灌進42分，拉開分數下湖人主力也早早下場，最終公牛就以31分懸殊差距踢館成功。

公牛22日外線41投19中，命中率超過4成6，懷特一人包辦6記三分彈在內的36分，新秀布澤利斯（Matas Buzelis）也贊助5記三分球在內的31分；湖人以唐西奇三分球13投8中拿34分、8籃板最佳，但也出現7失誤，詹姆斯17分，里夫斯（Austin Reaves）25分。

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